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ЕСПЧ в январе вынесет решение по делу о войне в Грузии

Суббота, 12 декабря 2020, 14:33
Фото с Twitter ЕП

ЕСПЧ огласит решение по делу о российско-грузинской войне 2008 года 21 января 2021 года.

Об этом заявили в Минюсте Грузии, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Грузия Online".

По данным ведомства, Грузия обвиняет Россию в нарушениях 8 статей Европейской конвенции, состоявшихся в ходе августовской войны и последующей оккупации Грузии.

Грузинская сторона заявляет о нарушении права на жизнь (статья 2); запрета на пытки и наказания, бесчеловечное или унижающее достоинство обращение (статья 3); права на свободу и безопасность (статья 5); права на защиту частной и семейной жизни (статья 8); права на эффективное средство правовой защиты (статья 13); защиты собственности (статья 1 Первого дополнительного протокола) права на образование (статья 2 Первого дополнительного протокола) свободы передвижения (статья 2 Протокола № 4).

"С начала рассмотрения дела по существу, с 8 октября 2013 года до настоящего времени, было изучено большое количество широкомасштабных, комплексных документов и доказательств из различных источников. В результате оценки качества этих документов были отобраны до 700 доказательств и ряд документов с соответствующим анализом и аргументами, которые Грузия в разное время представила в Страсбургский суд", - говорится в заявлении Министерства юстиции Грузии.

Последнее устное слушание в Большой палате Европейского суда состоялось 23 мая 2018 года, в ходе которого министерство также предоставило доказательства.

Темы: Грузиявойнаправа человека


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