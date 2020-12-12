У Чехії заборонили "каву з собою"

У переглянутих коронавірусних правилах про продаж напоїв у ресторанах і їх подачу уряд Чехії заборонив "каву з собою".

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Aktualne.

Всі напої клієнт повинен споживати безпосередньо в закладі, де він їх купив. У постанові уряду сказано, що напої, що подаються або виготовляються на місці, споживати "поза межами приміщення" забороняється.

Міністр охорони здоров'я Ян Блатни заявив: метою регулювання є не допустити, щоб люди ходили по вулицях або різдвяних ярмарках з напоями чи з їжею.

"Це не помилка. Мета полягає в тому, щоб не ходити по різдвяних ярмарках і вулицях з чашками і їжею", - сказав він журналістам.

За словами міністра, цей захід не поширюється на продажі через вікно автомобіля.

Міністр з питань торгівлі Карел Гавлічек додав плутанини щодо нових правил. Він сказав, що продавати каву або чай "з собою" можна, якщо клієнт віднесе напій в сумці в офіс чи додому.

У четвер уряд Чехії помилково заборонив підприємствам громадського харчування продавати всі напої у пляшках та напої на місці для негайного споживання. За даними Міністерства внутрішніх справ, це була "друкарська помилка", яку вже виправлено.