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В Чехии запретили "кофе с собой"

Суббота, 12 декабря 2020, 14:13
В Чехии запретили кофе с собой
Фото chicago.eater.com

В пересмотренных коронавирусных правилах о продаже напитков в ресторанах и их подаче правительство Чехии запретило "кофе с собой".

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Aktualne.

Все напитки клиент должен потреблять непосредственно в заведении, где он их купил. В постановлении правительства сказано, что напитки, подаваемые или изготавливаются на месте, потреблять "вне помещения" запрещается.

Министр здравоохранения Ян Блатны заявил: целью регулирования является не допустить, чтобы люди ходили по улицам или рождественским ярмаркам с напитками или с пищей.

"Это не ошибка. Цель состоит в том, чтобы не ходить по рождественских ярмарках и улицах с чашками и едой", - сказал он журналистам.

По словам министра, эта мера не распространяется на продажи через окно автомобиля.

Министр по вопросам торговли Карел Гавличек добавил путаницы относительно новых правил. Он сказал, что продавать кофе или чай "с собой" можно, если клиент унесет напиток в сумке в офис или домой.

В четверг правительство Чехии по ошибке запретило предприятиям общественного питания продавать все напитки в бутылках и напитки на месте для немедленного потребления. По данным Министерства внутренних дел, это была "опечатка", которую уже исправлено.

Темы: Чехиякоронавирус
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