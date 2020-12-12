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Арбітраж виніс рішення у справі суперечки України з ЄС щодо лісу-кругляка

Субота, 12 грудня 2020, 15:51
Фото з Twitter ЄП

Арбітраж з ЄС щодо лісу-кругляка визнав, що Україна має право обмежувати експорт лісу за певних обставин, але разом з тим має відкоригувати свою заборону від 2015 року.

Про рішення арбітражу повідомив торговий представник України Тарас Качка, інформує "Європейська правда". 

За його словами, арбітри визнали, що Україна може і має право обмежувати експорт лісу за певних обставин. "Існуюча заборона експорту 2015 року визнана судом повністю правомірною", - написав Качка у Facebook.

Водночас арбітри постановили, що заборона 2015 має бути відкоригована з урахуванням повного права України регулювати цю сферу діяльності у відповідності зі статтями 290 та 293 Угоди про асоціацію.

"Заходи з коригування мають бути здійснені у співпраці з ЄС. Що є зрозумілим, оскільки хижацький попит з боку компаній ЄС є рушієм незбалансованого експорту лісу (про що свідчать репорти Earthsight) і створює загрозу для Карпатського регіону, про що говорять виконавчий директор програми ООН з питань довкілля Інгер Андерсен", - написав Качка.

Він додав, що українська сторона не змогла до кінця відстояти правомірність заборони експорту 2015 року через те, що автори закону "надто активно писали про преференції національним виробникам, а не про захист лісу".

Качка підкреслив, що рішення арбітрів дає широку свободу вибору заходів виконання рішення. 

"Наріжним елементом його виконання буде створення нормального ринку всередині Україні", - зазначив торговий представник.

За його словами, першим кроком має стати схвалення Закону України "Про ринок деревини" 4197-1. Наступним кроком - чітка регламентація з ЄС двостороннього протоколу по торгівлі лісом.

У історії ЄС це перший прецедент арбітражу з державою-партнером за торговельною угодою. Досі держави-порушники завжди погоджувалися ліквідувати порушення, не доводячи до стадії арбітражу.

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Теми: ЄСУкраїнаекспорт


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