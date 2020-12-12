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Арбитраж вынес решение по делу спора Украины с ЕС по лесу-кругляку

Суббота, 12 декабря 2020, 15:51

Арбитраж с ЕС по лесу-кругляку признал, что Украина имеет право ограничивать экспорт леса при определенных обстоятельствах, но вместе с тем должна откорректировать свой запрет от 2015 года.

О решении арбитража сообщил торговый представитель Украины Тарас Качка, передает "Европейская правда".

По его словам, арбитры признали, что Украина может и имеет право ограничивать экспорт леса при определенных обстоятельствах. "Существующий запрет экспорта 2015 года признан судом полностью правомерным", - написал Качка в Facebook.

В то же время арбитры решили, что запрет 2015 года должен быть откорректирован с учетом полного права Украины регулировать эту сферу деятельности в соответствии со статьями 290 и 293 Соглашения об ассоциации.

"Меры по корректировке должны быть осуществлены в сотрудничестве с ЕС. Что понятно, поскольку хищнический спрос со стороны компаний ЕС является двигателем несбалансированного экспорта леса (о чем свидетельствуют репорты Earthsight) и создает угрозу для Карпатского региона, о чем говорят исполнительный директор программы ООН по окружающей среде Ингер Андерсен", - написал Качка.

Он добавил, что украинская сторона не смогла до конца отстоять правомерность запрета экспорта 2015 года из-за того, что авторы закона "слишком активно писали о преференциях национальным производителям, а не о защите леса".

Качка подчеркнул, что решение арбитров дает широкую свободу выбора мер исполнения решения.

"Краеугольным элементом его выполнения будет создание нормального рынка внутри Украины", - отметил торговый представитель.

По его словам, первым шагом должно стать одобрение Закона Украины "О рынке древесины" 4197-1. Следующим шагом - четкая регламентация с ЕС двустороннего протокола по торговле лесом.

В истории ЕС это первый прецедент арбитража с государством-партнером по торговой сделке. До сих пор государства-нарушители всегда соглашались ликвидировать нарушения, не доводя до стадии арбитража.

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Темы: ЕСУкраинаэкспорт


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