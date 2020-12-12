В Україні буде слизько і йтиме мокрий сніг

Найближчої доби погоду більшої частини України визначатиме вологе і, як для зими, помірно тепле повітря з Центральної Європи – очікуються сніг і дощ, місцями ожеледь.

Джерело: "Інтерфакс-Україна" з посиланням на Укргідрометцентр

Деталі: 13 грудня мокрий сніг, на дорогах, крім південної частини, ожеледиця, вночі 0-5° морозу, вдень від 1° морозу до 4° тепла; на півдні та в Криму вночі 1-6° тепла, вдень 5-10° тепла.

Вітер переважно південно-східний, 7-12 м/с, у південних, східних та Дніпропетровській областях місцями пориви 15-20 м/с.

У Києві – мокрий сніг та дощ, на дорогах ожеледиця, вночі 0-2° морозу, вдень 0-2° тепла.



За даними Центральної геофізичної обсерваторії, в Києві 13 грудня найвища температура вдень була 10° тепла в 1950 році, найнижча вночі 24,3° морозу в 1921 році.



14 грудня в Україні, крім південно-східної частини, мокрий сніг та дощ, місцями ожеледь, на дорогах північних, західних та центральних областей місцями ожеледиця. Вночі та вдень від 3° морозу до 2° тепла, на крайньому півдні 0-5° тепла, вдень на півдні Одеської області 3-8° тепла.

Вітер на Правобережжі західний і північно-західний, на Лівобережжі південно-східний, 7-12 м/с.