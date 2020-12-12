Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

В Украине будет скользко и пойдет мокрый снег

Суббота, 12 декабря 2020, 16:02
Фото bolekhiv-rada.gov.ua

В ближайшие сутки погоду большей части Украины будет определять влажный и, как для зимы, умеренно теплый воздух из Центральной Европы – ожидаются снег и дождь, местами гололед.

Источник: "Интерфакс-Украина" со ссылкой на Укргидрометцентр

Детали: 13 декабря мокрый снег, на дорогах, кроме южной части, гололедица, ночью 0-5° мороза, днем ​​от 1° мороза до 4° тепла; на юге и в Крыму ночью 1-6° тепла, днем ​​5-10° тепла.

Ветер преимущественно юго-восточный, 7-12 м/с, в южных, восточных и Днепропетровской областях местами порывы 15-20 м/с. 

 

В Киеве – мокрый снег и дождь, на дорогах гололедица, ночью 0-2° мороза, днем ​​0-2° тепла.

По данным Центральной геофизической обсерватории, в Киеве 13 декабря самая высокая температура днем ​​была 10° тепла в 1950 году, самая низкая ночью 24,3° мороза в 1921 году.

14 декабря в Украине, кроме юго-восточной части, мокрый снег и дождь, местами гололед, на дорогах северных, западных и центральных областей местами гололедица. Ночью и днем ​​от 3° мороза до 2° тепла, на крайнем юге 0-5° тепла, днем ​​на юге Одесской области 3-8° тепла. 

 

Ветер на Правобережье западный и северо-западный, на Левобережье юго-восточный, 7-12 м/с.

Темы: погода


powered by lun.ua
Главное сегодня

Сплошной каток, тысяча обращений в травмпункт – Кличко вызвал на ковер глав районов

Татаров подает в суд на Сытника

Россия обещает отплатить за новый раунд санкций Британии

Отныне на COVID-19 будут тестировать всех, кто имеет признаки респираторного заболевания

В Украине почти 13 тысяч случаев COVID-19, но выздоровлений – больше 

Россия расширила санкции против украинцев: добавили Разумкова и "слуг народа"

Все новости...
погода
Сплошной каток, тысяча обращений в травмпункт – Кличко вызвал на ковер глав районов
Украина превратится в "каток": синоптики предупредили о гололедице
Из-за гололеда на улицах Киева составили 150 админпротоколов
Последние новости
16:34
Лидер антикарантинных протестов Германии попал в реанимацию с коронавирусом
16:27
Украино-американская компания заключила контракт с NASA почти на 10 млн долларов
16:02
В Украине будет скользко и пойдет мокрый снег
15:51
Арбитраж вынес решение по делу спора Украины с ЕС по лесу-кругляку
15:48
Сытник: Коломойский через депутатов давит на НАБУ в деле Приватбанка
15:33
Укрзализныця запустила дополнительный поезд сообщением Львов – Ужгород
15:13
В Чехии запретили "кофе с собой"
14:51
документCOVAX одобрил запрос Украины на получение вакцины – Ляшко
14:42
Минфин: В начале нового года Украина сможет занимать деньги на более выгодных условиях
14:33
ЕСПЧ в январе вынесет решение по делу о войне в Грузии
Все новости...