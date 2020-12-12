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В Украине будет скользко и пойдет мокрый снег

Суббота, 12 декабря 2020, 15:02
В Украине будет скользко и пойдет мокрый снег
Фото bolekhiv-rada.gov.ua

В ближайшие сутки погоду большей части Украины будет определять влажный и, как для зимы, умеренно теплый воздух из Центральной Европы – ожидаются снег и дождь, местами гололед.

Источник: "Интерфакс-Украина" со ссылкой на Укргидрометцентр

Детали: 13 декабря мокрый снег, на дорогах, кроме южной части, гололедица, ночью 0-5° мороза, днем ​​от 1° мороза до 4° тепла; на юге и в Крыму ночью 1-6° тепла, днем ​​5-10° тепла.

Ветер преимущественно юго-восточный, 7-12 м/с, в южных, восточных и Днепропетровской областях местами порывы 15-20 м/с. 

 

В Киеве – мокрый снег и дождь, на дорогах гололедица, ночью 0-2° мороза, днем ​​0-2° тепла.

По данным Центральной геофизической обсерватории, в Киеве 13 декабря самая высокая температура днем ​​была 10° тепла в 1950 году, самая низкая ночью 24,3° мороза в 1921 году.

14 декабря в Украине, кроме юго-восточной части, мокрый снег и дождь, местами гололед, на дорогах северных, западных и центральных областей местами гололедица. Ночью и днем ​​от 3° мороза до 2° тепла, на крайнем юге 0-5° тепла, днем ​​на юге Одесской области 3-8° тепла. 

 

Ветер на Правобережье западный и северо-западный, на Левобережье юго-восточный, 7-12 м/с.

Темы: погода
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