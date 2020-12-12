Україно-американська компанія уклала контракт із NASA майже на 10 млн доларів

Дочірня компанія Firefly Black LLC компанії Firefly Aerospace українського бізнесмена Максима Полякова уклала контракт із національним космічним агентством США NASA на виведення на орбіту малих супутників на 9.8 млн доларів.

Джерело: NASA

Деталі: Програма NASA Launch Services Program (LSP) уклала кілька контрактів Venture Class Launch Services Demonstration 2 (VCLS Demo 2) на запуск у космос малих супутників (SmallSats), включаючи CubeSats, мікросупутники або наносупутники.

Firefly Black LLC, зареєстрована в Техасі – одна з трьох компаній, відібраних для забезпечення цих можливостей комерційного запуску, з якими укладені контракти з фіксованою ціною.

Вартість контракту з цією компанією – 9.8 мільйона доларів.

Як ідеться на сайті NASA, запуски малих супутників VCLS Demo 2 можуть допускати вищий рівень ризику, ніж великі місії, вони покажуть і допоможуть знизити ризики, пов'язані з використанням нових ракет-носіїв, що забезпечують доступ у космос для майбутніх малих космічних кораблів і місій.

Довідка: Firefly Aerospace (раніше – Firefly Space Systems) – приватне аерокосмічне підприємство, зі штаб-квартирою в Остіні (Техас, США), яке розробляє легкі ракети-носії для запуску вантажів у космос. У 2017 році компанію купив український підприємець Максим Поляков, він перезапустив її під новою назвою Firefly Aerospace.

Читайте також: Максим Поляков, Firefly: Космічний бізнес — це бізнес політичний і йому потрібна державна підтримка

"Синку, ракетником ти не станеш": історія Максима Полякова та його космічного стартапу Firefly