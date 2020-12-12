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Украино-американская компания заключила контракт с NASA почти на 10 млн долларов

Суббота, 12 декабря 2020, 15:27
Украино-американская компания заключила контракт с NASA почти на 10 млн долларов

Дочерняя компания Firefly Black LLC компании Firefly Aerospace украинского бизнесмена Максима Полякова заключила контракт с национальным космическим агентством США NASA на вывод на орбиту малых спутников на 9.8 млн долларов.

Источник: NASA

Детали: Программа NASA Launch Services Program (LSP) заключила несколько контрактов Venture Class Launch Services Demonstration 2 (VCLS Demo 2) на запуск в космос малых спутников (SmallSats), включая CubeSats, микроспутники или наноспутники.

Firefly Black LLC, зарегистрированная в Техасе – одна из трех компаний, отобранных для обеспечения этих возможностей коммерческого запуска, с которыми заключены контракты с фиксированной ценой.

Стоимость контракта с этой компанией – 9.8 миллиона долларов.

Как говорится на сайте NASA, запуски малых спутников VCLS Demo 2 могут допускать более высокий уровень риска, чем крупные миссии, они покажут и помогут снизить риски, связанные с использованием новых ракет-носителей, обеспечивающих доступ в космос для будущих малых космических кораблей и миссий.

Справка: Firefly Aerospace (ранее - Firefly Space Systems) - частное аэрокосмическое предприятие, со штаб-квартирой в Остине (Техас, США), которое разрабатывает легкие ракеты-носители для запуска грузов в космос. В 2017 году компанию купил украинский предприниматель Максим Поляков, он перезапустил ее под новым названием Firefly Aerospace.

Читайте также: Максим Поляков, Firefly: Космический бизнес — это бизнес политический и ему нужна господдержка

"Сынок, ракетчиком ты не станешь": история Максима Полякова и его космического стартапа Firefly

Украинская правда

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Темы: космосСША
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