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Лидер антикарантинных протестов Германии попал в реанимацию с коронавирусом

Суббота, 12 декабря 2020, 16:34

Один из активных участников немецкого движения Querdenken, к которому принадлежат коронаскептикы, заразился коронавирусом и был госпитализирован в Лейпциге.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Deutsche Welle.

Мужчина, который был одним из организаторов демонстрации против карантина, прошедшей в городе 7 ноября, по сообщениям, был доставлен в больницу в отделение интенсивной терапии через неделю после протеста.

"Один из хорошо известных "инакомыслящих", которые вышли на демонстрацию в Лейпциге, был интубирован восемь дней спустя", - сказал на пресс-конференции директор университетской больницы Лейпцига профессор Кристоф Йостен.

"Вирус не делает различия между людьми, кем бы они ни были", - добавил врач. Он не стал комментировать состояние здоровья пациента.

Движение Querdenken несет ответственность за большинство протестов против локдауна в Германии, которые иногда имеют насильственный характер.

Основателем группы является предприниматель из Штутгарта Михаэль Баллвег.

Сторонники Querdenken заявляют, что пандемия COVID-19 и долговременные ограничения, введенные для борьбы с вирусом, ограничивают свободы граждан.

Темы: Германиякоронавирускарантин


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