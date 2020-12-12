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Андріївська церква відкрилася після довгої реставрації

Субота, 12 грудня 2020, 16:45
Андріївська церква відкрилася після довгої реставрації
пресслужба президента

Президент Володимир Зеленський привітав відкриття відреставрованої Андріївської церкви.

Джерело: пресслужба президента

Деталі: У суботу пам'ятку відкривають офіційно, а з вівторка, 15 грудня, церква відчинить двері для відвідувачів.

Щонеділі та на свята тут відбуватимуться богослужіння, а в інші дні церква працюватиме як музей.

Пряма мова Зеленського: "Упевнений, що наступного року матимемо ще більше таких приємних приводів для радості, адже у 2021 році розпочинаємо відновлення великої кількості пам’яток культури та архітектури України в межах Національної програми "Велике будівництво". Спільними зусиллями ми зможемо відновити багато унікальних об’єктів і зберегти їх для нащадків".

 
всі фото пресслужби президента

Деталі: Реставрація Андріївської церкви тривала 11 років. За цей час майстри відновили оригінальний колір стін, укріпили схил, фундаменти церкви та стилобату. Також проведено реконструкцію іконостасу авторства видатного архітектора Бартоломео Растреллі, якому повернуто автентичне розташування ікон.

 

У будівлі встановлено сучасне освітлення. Для людей з вадами зору та дитячих екскурсій майстри вилили з гіпсу окремі елементи оздоблення храму, щоб до них можна було доторкнутися та відчути їхню форму.

 

Андріївська церква, що розташована на Андріївському узвозі у Києві, споруджена за проектом архітектора Бартоломео Растреллі у стилі бароко. Вона є пам’яткою архітектури та монументального живопису XVIII ст. світового значення, входить до складу Національного заповідника "Софія Київська". Церкву внесено до попереднього списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Незабаром Україна подаватиме номінаційне досьє для включення Андріївської церкви до основного переліку.

Українська правда

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Теми: церкваЗеленський
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