Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Андреевская церковь открылась после долгой реставрации

Суббота, 12 декабря 2020, 17:45
пресс-служба президента

Президент Владимир Зеленский приветствовал открытие отреставрированной Андреевской церкви.

Источник: пресс-служба президента

Детали: В субботу памятник открывают официально, а со вторника, 15 декабря, церковь откроет двери для посетителей.

Каждое воскресенье и на праздники здесь будут проходить богослужения, а в остальные дни церковь будет работать как музей.

Прямая речь Зеленского: "Уверен, что в следующем году будет еще больше таких приятных поводов для радости, ведь в 2021 году начинаем восстановление большого количества памятников культуры и архитектуры Украины в рамках Национальной программы "Большое строительство". Совместными усилиями мы сможем восстановить много уникальных объектов и сохранить их для потомков".

 
все фото пресс-службы президента

Детали: Реставрация Андреевской церкви продолжалась 11 лет. За это время мастера восстановили оригинальный цвет стен, укрепили склон, фундаменты церкви и стилобата. Также проведена реконструкция иконостаса авторства выдающегося архитектора Бартоломео Растрелли, которому возвращено аутентичное размещение икон.

 

В здании установлено современное освещение. Для слабовидящих и детских экскурсий мастера отлили из гипса отдельные элементы отделки храма, чтобы к ним можно было прикоснуться и почувствовать их форму.

 

Андреевская церковь, расположенная на Андреевском спуске в Киеве, сооруженная по проекту архитектора Бартоломео Растрелли в стиле барокко. Она является памятником архитектуры и монументальной живописи XVIII в. мирового значения, входит в состав Национального заповедника "София Киевская". Церковь внесена в предварительный список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Вскоре Украина будет подавать номинационное досье для включения Андреевской церкви в основной перечень.

Украинская правда
Темы: церковьЗеленский


powered by lun.ua
Главное сегодня

фото, видеоГодовщина задержаний по делу Шеремета: под ОП устроили "похороны правосудия"

фотоАндреевская церковь открылась после долгой реставрации

Армения заявила о возобновлении наступления Азербайджана в Карабахе

МИД Украины пригрозил РФ мерами реагирования за расширение санкций

Сплошной каток, тысяча обращений в травмпункт – Кличко вызвал на ковер глав районов

Татаров подает в суд на Сытника

Все новости...
церковь
Ватикан для РосСМИ: на востоке Украины не "гражданский конфликт"
Андреевскую церковь откроют для посетителей после 5 лет реставрации
Вселенский патриарх посетит Украину
Последние новости
18:57
Суд в Австрии снял запрет на ношение хиджаба в школе
18:47
Зеленский наградил оправданного в Италии нацгвардейца Маркива
18:38
В будущем 75% автомобилей Volvo будут кроссоверами
18:19
фото, видеоГодовщина задержаний по делу Шеремета: под ОП устроили "похороны правосудия"
18:11
Меркель будет договариваться с руководителями регионов о более жестком локдауне
17:57
ООС: обстрелы возле Луганского, Водяного и Золотого-4, двое раненых
17:45
фотоАндреевская церковь открылась после долгой реставрации
17:35
Украина хочет продавать лекарства и морепродукты по соглашению о зоне свободной торговли с ЕС
17:09
Армения заявила о возобновлении наступления Азербайджана в Карабахе
17:02
МИД Украины пригрозил РФ мерами реагирования за расширение санкций
Все новости...