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Андреевская церковь открылась после долгой реставрации

Суббота, 12 декабря 2020, 16:45
Андреевская церковь открылась после долгой реставрации
пресс-служба президента

Президент Владимир Зеленский приветствовал открытие отреставрированной Андреевской церкви.

Источник: пресс-служба президента

Детали: В субботу памятник открывают официально, а со вторника, 15 декабря, церковь откроет двери для посетителей.

Каждое воскресенье и на праздники здесь будут проходить богослужения, а в остальные дни церковь будет работать как музей.

Прямая речь Зеленского: "Уверен, что в следующем году будет еще больше таких приятных поводов для радости, ведь в 2021 году начинаем восстановление большого количества памятников культуры и архитектуры Украины в рамках Национальной программы "Большое строительство". Совместными усилиями мы сможем восстановить много уникальных объектов и сохранить их для потомков".

 
все фото пресс-службы президента

Детали: Реставрация Андреевской церкви продолжалась 11 лет. За это время мастера восстановили оригинальный цвет стен, укрепили склон, фундаменты церкви и стилобата. Также проведена реконструкция иконостаса авторства выдающегося архитектора Бартоломео Растрелли, которому возвращено аутентичное размещение икон.

 

В здании установлено современное освещение. Для слабовидящих и детских экскурсий мастера отлили из гипса отдельные элементы отделки храма, чтобы к ним можно было прикоснуться и почувствовать их форму.

 

Андреевская церковь, расположенная на Андреевском спуске в Киеве, сооруженная по проекту архитектора Бартоломео Растрелли в стиле барокко. Она является памятником архитектуры и монументальной живописи XVIII в. мирового значения, входит в состав Национального заповедника "София Киевская". Церковь внесена в предварительный список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Вскоре Украина будет подавать номинационное досье для включения Андреевской церкви в основной перечень.

Украинская правда

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Темы: церковьЗеленский
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