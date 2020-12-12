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Меркель домовлятиметься з керівниками регіонів про жорсткіший локдаун

Субота, 12 грудня 2020, 18:11

Канцлерка Німеччини Ангела Меркель в неділю обговорить з керівниками федеральних земель посилення локдауну, зокрема,  закриття шкіл та магазинів.

Про це з посиланням на джерела пише агентство Reuters, повідомляє "Європейська правда".

У Німеччині вже шість тижнів діє "м’який локдаун", бари та ресторани закриті. Деякі регіони вже ввели жорсткіші заходи.

Під час обговорення в неділю вирішуватимуть, чи слід закривати магазини до різдвяних свят, а також на який період.

Міністр фінансів Німеччини Олаф Шольц раніше заявив членам своєї Соціал-демократичної партії, що уряд має зробити "далекосяжні і важкі" кроки.

Міністр економіки Петер Альтмайер заявив в суботу, що відділення інтенсивної терапії в лікарнях починають працювати на межі своїх можливостей, і що Німеччина не може чекати до Різдва, щоб відреагувати.

Меркель виступає за більш жорсткі загальнонімецькі заходи, але не змогла отримати згоду на них від всіх 16 федеральних земель.

Водночас деякі землі почали вводити жорсткіші обмеження самостійно. З суботи в Баден-Вюртемберзі діє нічна комендантська година. У Баварії людям з середи дозволено виходити з дому лише з істотних причин.

Теми: Німеччинакарантинкоронавірус


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