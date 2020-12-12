Меркель будет договариваться с руководителями регионов о более жестком локдауне

Канцлер Германии Ангела Меркель в воскресенье обсудит с руководителями федеральных земель усиление локдауна, в частности, закрытие школ и магазинов.

Об этом со ссылкой на источники пишет агентство Reuters, сообщает "Европейская правда".

В Германии уже шесть недель действует "мягкий локдаун", бары и рестораны закрыты. Некоторые регионы ввели более жесткие меры.

При обсуждении в воскресенье будут решать, следует ли закрывать магазины к рождественским праздникам, а также на какой срок.

Министр финансов Германии Олаф Шольц ранее заявил членам своей Социал-демократической партии, что правительство должно сделать "дальновидные и тяжелые" шаги.

Министр экономики Петер Альтмайер заявил в субботу, что отделения интенсивной терапии в больницах начинают работать на пределе своих возможностей, и что Германия не может ждать до Рождества, чтобы отреагировать.

Меркель выступает за более жесткие общегерманские меры, но не смогла получить согласие на них от всех 16 федеральных земель.

В то же время некоторые земли начали вводить более жесткие ограничения самостоятельно. С субботы в Баден-Вюртемберге действует ночной комендантский час. В Баварии людям со среды разрешено выходить из дома только из существенных причин.