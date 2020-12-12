Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Меркель будет договариваться с руководителями регионов о более жестком локдауне

Суббота, 12 декабря 2020, 17:11
Меркель будет договариваться с руководителями регионов о более жестком локдауне

Канцлер Германии Ангела Меркель в воскресенье обсудит с руководителями федеральных земель усиление локдауна, в частности, закрытие школ и магазинов.

Об этом со ссылкой на источники пишет агентство Reuters, сообщает "Европейская правда".

В Германии уже шесть недель действует "мягкий локдаун", бары и рестораны закрыты. Некоторые регионы ввели более жесткие меры.

При обсуждении в воскресенье будут решать, следует ли закрывать магазины к рождественским праздникам, а также на какой срок.

Министр финансов Германии Олаф Шольц ранее заявил членам своей Социал-демократической партии, что правительство должно сделать "дальновидные и тяжелые" шаги.

Министр экономики Петер Альтмайер заявил в субботу, что отделения интенсивной терапии в больницах начинают работать на пределе своих возможностей, и что Германия не может ждать до Рождества, чтобы отреагировать.

Меркель выступает за более жесткие общегерманские меры, но не смогла получить согласие на них от всех 16 федеральных земель.

В то же время некоторые земли начали вводить более жесткие ограничения самостоятельно. С субботы в Баден-Вюртемберге действует ночной комендантский час. В Баварии людям со среды разрешено выходить из дома только из существенных причин.

Темы: Германиякарантинкоронавирус
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Из-за атаки Израиля по меньшей мере 70 человек погибли в лагере беженцев в Секторе Газа

Пятерых израильских заложников нашли мертвыми в тоннеле Сектора Газы

Вифлеем на Рождество напоминает город-призрак 

видеоВ Белграде тысячи людей вышли на протест, произошли столкновения

Умеров: Слово "демобилизация" сможем использовать только после войны

Отбор на Евро-2024: Украина определилась с местами проведения матчей

Все новости...
Германия
Германия передала Украине первые 10 танков Leopard 1
Концерн Rheinmetall парировал России, что защитит свой завод в Украине
Новый посол Германии начинает работу в Киеве
Последние новости
05:30
Россияне на оккупированных территориях "покупают" показания против Украины
04:40
Экс-командующий НАТО на Сочельник призвал предоставить Украине большую помощь, потому что "их дело справедливое"
03:53
ISW зафиксировал продвижение российских войск возле Авдеевки и Кременной
03:25
Из-за атаки Израиля по меньшей мере 70 человек погибли в лагере беженцев в Секторе Газа
02:07
Пятерых израильских заложников нашли мертвыми в тоннеле Сектора Газы
01:09
Вифлеем на Рождество напоминает город-призрак 
00:50
обновленоРоссияне устроили длительную атаку "Шахедами" с юга
00:35
Протесты в Белграде: десятки задержанных, Вучич обещает отреагировать
00:08
На Днепропетровщине работала ПВО
23:33
Россияне обстреляли Чернобаевку, погибла женщина
Все новости...
Реклама: