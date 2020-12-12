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Українські інформаційні системи можуть постраждати через кібератаку в США – РНБО

Субота, 12 грудня 2020, 20:31

Національний координаційний центр кібербезпеки попереджає про збільшення загроз для українських інформаційних систем через кібератаку на провідну американську компанію у сфері кібербезпеки FireEye.

Джерело: Національний координаційний центр кібербезпеки

Деталі: У повідомленні НКЦК зазначається, що провідна американська компанія FireEye, що спеціалізується на кібербезпеці, зазнала потужної кібератаки. Внаслідок атаки були викрадені цифрові інструменти, за допомогою яких фахівці Red Team раніше виявляли уразливості в системах захисту інших компаній і урядів.

Дослівно: "Зважаючи на зростаючу кількість інцидентів, що ми фіксуємо, це сигналізує про збільшення рівня кіберзагрози для українських інформаційних систем, особливо перед новорічними святами та імовірним введенням обмежень через карантинні заходи.

НКЦК разом з основними суб'єктами кібербезпеки здійснюють інформування органів державної влади та об'єктів критичної інфраструктури про способи виявлення та протидії викраденому інструментарію FireEye".

Деталі: За повідомленням FireEye, викрадені інструменти зазвичай використовуються для активної перевірки стану безпеки мереж та імітації кібератак під час проведення кібернавчань. У НКЦК зазначили, що такий інструментарій може бути використаний для втручання в мережі та інформаційні системи, та за певних умов бути використаний в якості кіберзброї.

За даними FireEye, характер злому свідчить про високу ймовірність причетності до цієї кібератаки спецслужб Російської Федерації.

Довідка: Національний координаційний центр кібербезпеки є робочим органом Ради національної безпеки і оборони України, утвореним відповідно до рішення РНБО від 27 січня 2016 року.

Українська правда
Теми: РНБОхакериСША


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