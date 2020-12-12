Украинские информационные системы могут пострадать из-за кибератаки в США – СНБО

Национальный координационный центр кибербезопасности предупреждает об увеличении угроз для украинских информационных систем из-за кибератаки на ведущую американскую компанию в сфере кибербезопасности FireEye.

Источник: Национальный координационный центр кибербезопасности

Детали: В сообщении НКЦК отмечается, что ведущая американская компания FireEye, специализирующаяся на кибербезопасности, стала жертвой мощной кибератаки. В результате атаки были похищены цифровые инструменты, с помощью которых специалисты Red Team обнаруживали уязвимости в системах защиты других компаний и правительств.

Дословно: "Учитывая растущее количество инцидентов, которые мы фиксируем, это сигнализирует об увеличении уровня киберугрозы для украинских информационных систем, особенно перед новогодними праздниками и вероятным введением ограничений из-за карантинных мер.

НКЦК вместе с основными субъектами кибербезопасности осуществляют информирование органов государственной власти и объектов критической инфраструктуры о способах выявления и противодействия похищенному инструментарию FireEye".

Детали: По сообщению FireEye, похищенные инструменты обычно используются для активной проверки состояния безопасности сетей и имитации кибератак во время проведения киберучений. В НКЦК отметили, что такой инструментарий может быть использован для вмешательства в сети и информационные системы, и при определенных условиях быть использован в качестве кибероружия.

По данным FireEye, характер взлома свидетельствует о высокой вероятности причастности к этой кибератаке спецслужб Российской Федерации.

Справка: Национальный координационный центр кибербезопасности является рабочим органом Совета национальной безопасности и обороны Украины, образованным в соответствии с решением СНБО от 27 января 2016 года.