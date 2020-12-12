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Підкуп глави Держгеокадастру: начальника управління Хмельниччини арештували

Субота, 12 грудня 2020, 21:54

Вищий антикорупційний суд арештував в.о. начальника ГУ Держгеокадастру у Хмельницькій області, підозрюваного у спробі підкупу голови Держгеокадастру, із можливістю застави в розмірі 735 700 гривень.

Джерело: ВАКС

Дослівно: "У п’ятницю, 11 грудня, слідча суддя Вищого антикорупційного суду частково задовольнила клопотання детектива НАБУ та обрала запобіжний захід в.о. начальника головного управління Держгеокадастру у Хмельницькій області у вигляді тримання під вартою строком на 45 днів. Поряд із цим, підозрюваному визначено заставу у розмірі 735 700 гривень.

У разі внесення застави на підозрюваного покладаються процесуальні обов’язки".

Деталі: Раніше ВАКС повідомив, що 11 грудня ймовірного посередника у справі про хабар голові Держгеокадастру взяли під варту з альтернативою внесення застави в розмірі 1 млн 681 тис 600 грн.

Строк дії запобіжного заходу – до 6 лютого включно. Його підозрюють у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 369 КК України.

У разі внесення застави, на підозрюваного покладаються процесуальні обов'язки. Зокрема, він зобов'язаний здати паспорти для виїзду за кордон та носити електронний засіб контролю (браслет).

Що передувало: 10 грудня правоохоронні органи затримали двох осіб, серед яких і в.о. начальника ГУ Держгеокадастру в Хмельницькій області. За версією досудового розслідування, вони надали кількома частинами 52 000 доларів США неправомірної вигоди голові Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру.

Загалом затримані планували надати 170 000 доларів США неправомірної вигоди за видачу наказів про виділення земельних ділянок підставним особам. Дії підозрюваного кваліфіковано за ч. 4 ст. 369 КК України.

Українська правда
Теми: підкупсудХмельниччина


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