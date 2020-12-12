Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Подкуп главы Госгеокадастра: начальника управления Хмельницкой области арестовали

Суббота, 12 декабря 2020, 21:54

Высший антикоррупционный суд арестовал и.о. начальника ГУ Госгеокадастра в Хмельницкой области, подозреваемого в попытке подкупа председателя Госгеокадастра, с возможностью залога в размере 735 700 гривен.

Источник: ВАКС

Дословно: "В пятницу, 11 декабря, следственная судья Высшего антикоррупционного суда частично удовлетворила ходатайство детектива НАБУ и избрала меру пресечения и.о. начальника главного управления Госгеокадастра в Хмельницкой области в виде содержания под стражей сроком на 45 дней. Наряду с этим, подозреваемому определен залог в размере 735 700 гривен.

В случае внесения залога на подозреваемого возлагаются процессуальные обязанности".

Детали: Раньше ВАКС сообщил, что 11 декабря вероятного посредника в деле о взятке главе Госгеокадастра взяли под стражу с альтернативой внесения залога в размере 1 млн 681 тыс 600 грн. Срок действия меры пресечения - до 6 февраля включительно.

Его подозревают в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 369 УК Украины.

В случае внесения залога, на подозреваемого возлагаются процессуальные обязанности. В частности, он обязан сдать паспорта для выезда за границу и носить электронное средство контроля (браслет).

Что предшествовало: 10 декабря правоохранительные органы задержали двух человек, среди которых и и.о. начальника ГУ Госгеокадастра в Хмельницкой области. По версии предварительного расследования, они предоставили несколькими частями 52000 долларов США неправомерной выгоды председателю Государственной службы Украины по вопросам геодезии, картографии и кадастра.

В общем задержанные планировали предоставить 170 тысяч долларов США неправомерной выгоды за выдачу приказов о выделении земельных участков подставным лицам. Действия подозреваемого квалифицированы по ч. 4 ст. 369 УК Украины.

Украинская правда
Темы: подкупсудХмельнитчина


powered by lun.ua
Главное сегодня

фото, видеоГодовщина задержаний по делу Шеремета: под ОП устроили "похороны правосудия"

фотоАндреевская церковь открылась после долгой реставрации

Армения заявила о возобновлении наступления Азербайджана в Карабахе

МИД Украины пригрозил РФ мерами реагирования за расширение санкций

Сплошной каток, тысяча обращений в травмпункт – Кличко вызвал на ковер глав районов

Татаров подает в суд на Сытника

Все новости...
подкуп
Что делать, если увидели нарушение закона на избирательном участке
На Закарпатье за ​​тысячу гривен покупали голоса за кандидата на главу ОТГ
Каждый 6-й украинец за "гречку" на выборах
Последние новости
21:54
Подкуп главы Госгеокадастра: начальника управления Хмельницкой области арестовали
21:21
Австрия конфисковала оружие и 100 тысяч боеприпасов для экстремистов Германии
20:31
Украинские информационные системы могут пострадать из-за кибератаки в США – СНБО
19:57
Азербайджан обвинил Армению в провокации
19:33
"Динамо" теряет очки в скандальном матче с "Колосом"
18:57
Суд в Австрии снял запрет на ношение хиджаба в школе
18:47
Зеленский наградил оправданного в Италии нацгвардейца Маркива
18:38
В будущем 75% автомобилей Volvo будут кроссоверами
18:19
фото, видеоГодовщина задержаний по делу Шеремета: под ОП устроили "похороны правосудия"
18:11
Меркель будет договариваться с руководителями регионов о более жестком локдауне
Все новости...
Подпишитесь на наши уведомления!