Подкуп главы Госгеокадастра: начальника управления Хмельницкой области арестовали

Высший антикоррупционный суд арестовал и.о. начальника ГУ Госгеокадастра в Хмельницкой области, подозреваемого в попытке подкупа председателя Госгеокадастра, с возможностью залога в размере 735 700 гривен.

Источник: ВАКС

Дословно: "В пятницу, 11 декабря, следственная судья Высшего антикоррупционного суда частично удовлетворила ходатайство детектива НАБУ и избрала меру пресечения и.о. начальника главного управления Госгеокадастра в Хмельницкой области в виде содержания под стражей сроком на 45 дней. Наряду с этим, подозреваемому определен залог в размере 735 700 гривен.

В случае внесения залога на подозреваемого возлагаются процессуальные обязанности".

Детали: Раньше ВАКС сообщил, что 11 декабря вероятного посредника в деле о взятке главе Госгеокадастра взяли под стражу с альтернативой внесения залога в размере 1 млн 681 тыс 600 грн. Срок действия меры пресечения - до 6 февраля включительно.

Его подозревают в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 369 УК Украины.

В случае внесения залога, на подозреваемого возлагаются процессуальные обязанности. В частности, он обязан сдать паспорта для выезда за границу и носить электронное средство контроля (браслет).

Что предшествовало: 10 декабря правоохранительные органы задержали двух человек, среди которых и и.о. начальника ГУ Госгеокадастра в Хмельницкой области. По версии предварительного расследования, они предоставили несколькими частями 52000 долларов США неправомерной выгоды председателю Государственной службы Украины по вопросам геодезии, картографии и кадастра.

В общем задержанные планировали предоставить 170 тысяч долларов США неправомерной выгоды за выдачу приказов о выделении земельных участков подставным лицам. Действия подозреваемого квалифицированы по ч. 4 ст. 369 УК Украины.