Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Чоловіча збірна України виграла чемпіонат Європи зі спортивної гімнастики

Субота, 12 грудня 2020, 22:38
European gymnastics

Збірна України завоювала золоті медалі в командній першості на чемпіонаті Європи зі спортивної гімнастики в турецькому Мерсіні.

Джерело: Укрінформ

Деталі: Українську команду представляли Петро Пахнюк, Ігор Радівілов, Владислав Грико, Євген Юденков і Роман Ващенко.

Українська збірна набрала найбільшу суму балів (248.963) і випередила найближчих конкурентів – Туреччину та Угорщину.

Також чемпіонами Європи стала українська юніорська команда.

Теми: спорт


powered by lun.ua
Головне сьогодні

ОновленоУ Мінську затримали понад 300 осіб

У Кабміні назвали нову коронавірусну межу: 32-35 тисяч на добу

Мін'юст США цікавиться роботою Хантера Байдена в Burisma – AP

Разумков раптово скликав голів фракцій на нараду

В Україні понад 9 тисяч випадків COVID за добу, 494 – серед дітей

Навального намагались повторно отруїти – Times

Усі новини...
спорт
Серфінг і скейтбординг включили в програму Олімпіади-2024 
"Динамо" в Турині зазнає четвертої поразки в Лізі Чемпіонів
Майк Тайсон провів бій з Роєм Джонсом
Останні новини
05:57
Перша партія вакцини Pfizer вже прибула до Канади
05:01
Україна 12-та в світі за швидкістю поширення COVID-19
02:59
ОновленоУ Мінську затримали понад 300 осіб
02:05
Англійський письменник Джон Ле Карре помер
01:08
ВідеоSpaceX за рекордно короткий час всьоме запустила одну й ту саму багаторазову ракету
00:38
ТаблицяЗа добу в Європі 169 тисяч нових випадків COVID
23:46
177 дітей арештованих кримськотатарських активістів ростуть без батьків
22:03
В Україну приїхав директор Європейського бюро ВООЗ
21:36
Хакери за підтримки іноземного уряду атакували Мінфін США – Reuters
21:12
Новини економіки: бюджет Києва та "промисловий безвіз"
Усі новини...
Підпишіться на наші повідомлення!