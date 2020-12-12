Чоловіча збірна України виграла чемпіонат Європи зі спортивної гімнастики

Збірна України завоювала золоті медалі в командній першості на чемпіонаті Європи зі спортивної гімнастики в турецькому Мерсіні.

Джерело: Укрінформ

Деталі: Українську команду представляли Петро Пахнюк, Ігор Радівілов, Владислав Грико, Євген Юденков і Роман Ващенко.

Українська збірна набрала найбільшу суму балів (248.963) і випередила найближчих конкурентів – Туреччину та Угорщину.

Також чемпіонами Європи стала українська юніорська команда.