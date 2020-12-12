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Мужская сборная Украины выиграла чемпионат Европы по спортивной гимнастике

Суббота, 12 декабря 2020, 22:38
European gymnastics

Сборная Украины завоевала золотые медали в командном первенстве на чемпионате Европы по спортивной гимнастике в турецком Мерсине.

Источник: Укринформ

Детали: Украинскую команду представляли Петр Пахнюк, Игорь Радивилов, Владислав Грико, Евгений Юденков и Роман Ващенко.

Украинская сборная набрала наибольшую сумму баллов (248.963) и опередила ближайших конкурентов – Турцию и Венгрию.

Также чемпионами Европы стала украинская юниорская команда.

Темы: спорт


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