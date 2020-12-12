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Генсек ООН закликав усі країни оголосити надзвичайний кліматичний стан

Субота, 12 грудня 2020, 22:07
Генсек ООН закликав усі країни оголосити надзвичайний кліматичний стан

Генсек ООН Антоніу Гутерріш заявив, що всі країни світу мають оголосити "надзвичайний кліматичний стан".

Джерело: Гуттеріш під час онлайн-саміту з нагоди п’ятої річниці Паризької кліматичної угоди, повідомляє Радіо Свобода

Деталі: Глобальний надзвичайний стан, на думку Гутерріша, має тривати, доки не буде досягнута нейтральність вуглецю, а викиди парникових газів в атмосферу не скоротяться до нуля.

У саміті взяли участь лідери з понад 70 країн (серед них не було Сполучених Штатів), які обговорили більш амбітні плани боротьби з глобальним потеплінням.

Канцлерка Німеччини Ангела Меркель пообіцяла виділити понад 600 мільйонів доларів на підтримку глобальних зусиль по боротьбі зі зміною клімату, заявивши, що "всі держави повинні мати можливість фінансувати необхідні інвестиції на захист клімату".

Очільник Китаю Сі Цзіньпін заявив, що його країна скоротить викиди на 65% до 2030 року порівняно з рівнем 2005 року.

Паризька кліматична угода, підписана в 2015 році, зобов’язала учасників вжити заходів у спробі обмежити підвищення глобальної температури в рамках 2 градусів за Цельсієм. Однак ООН попередила, що, за очікуваннями, температура Землі в цьому столітті зросте на понад 3 градуси.

"Українська правда" у Threads

Теми: ООН
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