Генсек ООН призвал все страны объявить чрезвычайное климатическое положение

Генсек ООН Антониу Гутерриш заявил, что все страны мира должны объявить "чрезвычайное климатическое положение".

Источник: Гуттериш во время онлайн-саммита по случаю пятой годовщины Парижского климатического соглашения, сообщает Радио Свобода

Детали: Глобальное чрезвычайное положение, по мнению Гутерриша, должно продолжаться, пока не будет достигнута нейтральность углерода, а выбросы парниковых газов в атмосферу не сократятся до нуля.

В саммите приняли участие лидеры из более 70 стран (среди них не было Соединенных Штатов), которые обсудили более амбициозные планы борьбы с глобальным потеплением.

Канцлер Германии Ангела Меркель пообещала выделить более 600 миллионов долларов в поддержку глобальных усилий по борьбе с изменением климата, заявив, что "все государства должны иметь возможность финансировать необходимые инвестиции в защиту климата".

Глава Китая Си Цзиньпин заявил, что его страна сократит выбросы на 65% к 2030 году по сравнению с уровнем 2005 года.

Парижское климатическое соглашение, подписанное в 2015 году, обязало участников принять меры в попытке ограничить повышение глобальной температуры в рамках 2 градусов по Цельсию. Однако ООН предупредила, что, как ожидается, температура Земли в этом веке возрастет более чем на 3 градуса.