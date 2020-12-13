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Ентоні Джошуа нокаутував Пулєва в поєдинку за титул чемпіона світу

Неділя, 13 грудня 2020, 02:43
Фото: @BleacherReport

31-річний британець Ентоні Джошуа нокаутував 39-річного болгарина Кубрата Пулєва в поєдинку за титули чемпіона світу за версіями WBA, WBO, IBF, IBO у суперважкій вазі.

Джерело: трансляція двобою

Деталі: В третьому раунді Джошуа двічі відправив Пулєва в нокдаун, а вже в дев'ятому черговий нокдаун виявився нокаутом.

Довідка: Ентоні Джошуа провів 25 поєдинків серед професіоналів, у 24-ти з яких перемагав (22 — нокаутом). Один бій програв (проти американця мексиканського походження Енді Руїса-молодшого якому на той час було 29 років).

Кубрата Пулєв провів 30 поєдинків серед професіоналів, у 28-ми з них перемагав (14 — нокаутом). Дві зустрічі програв.

Теми: спорт


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