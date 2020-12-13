Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Ентоні Джошуа нокаутував Пулєва в поєдинку за титул чемпіона світу

Неділя, 13 грудня 2020, 01:43
Ентоні Джошуа нокаутував Пулєва в поєдинку за титул чемпіона світу
Фото: @BleacherReport

31-річний британець Ентоні Джошуа нокаутував 39-річного болгарина Кубрата Пулєва в поєдинку за титули чемпіона світу за версіями WBA, WBO, IBF, IBO у суперважкій вазі.

Джерело: трансляція двобою

Деталі: В третьому раунді Джошуа двічі відправив Пулєва в нокдаун, а вже в дев'ятому черговий нокдаун виявився нокаутом.

Довідка: Ентоні Джошуа провів 25 поєдинків серед професіоналів, у 24-ти з яких перемагав (22 — нокаутом). Один бій програв (проти американця мексиканського походження Енді Руїса-молодшого якому на той час було 29 років).

Кубрата Пулєв провів 30 поєдинків серед професіоналів, у 28-ми з них перемагав (14 — нокаутом). Дві зустрічі програв.

"Українська правда" у Threads

Теми: спорт
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

інфографікаМайже ніхто в Україні не симпатизує Палестині у війні Ізраїлю і ХАМАС − КМІС

Світовий банк виділить Україні додаткові 1,3 мільярда доларів

Президент не зможе одноосібно вивести США з НАТО − закон

У ДПСУ розтлумачили спеціальний прикордонний режим уряду

ISW проаналізував заяви Путіна про "досягнемо цілей" у війні проти України

відеоГолова "Євросолідарності" у Київраді заявив, що столиці "бюджет війни" не треба

Усі новини...
спорт
Світоліна обіграла білоруску і вдруге в кар'єрі вийшла в чвертьфінал Вімблдону
Жіноча збірна України з волейболу вдруге в історії виграла Золоту Євролігу
Родинна фірма Сергія Бубки продає пальне окупантам – ЗМІ
Останні новини
11:22
Нацбанк у 2024 році планує приєднання України до Єдиної зони платежів в євро SEPA
11:18
У "ЄС" відхрестились від заяви Прокопіва щодо "бюджету війни" для Києва
11:14
Дуда привітав Україну і Молдову з історичним рішенням саміту ЄС
11:10
На польському кордоні збили трьох українських водіїв
11:07
У США чотиримісячне дитя вижило після того, як його затягнуло в торнадо
10:59
Розтрата 18 мільйонів ДП "Антонов": справу скерували до суду
10:50
Конгрес США схвалив заборону імпорту ядерного палива з РФ
10:49
інфографікаМайже ніхто в Україні не симпатизує Палестині у війні Ізраїлю і ХАМАС − КМІС
10:49
Формула майбутнього: як під час війни 13 математиків будують в Україні центр передових досліджень
10:44
відеоПереможець "Молодості". Вийшов трейлер української драми "Як там Катя?"
Усі новини...
Реклама: