Ентоні Джошуа нокаутував Пулєва в поєдинку за титул чемпіона світу

31-річний британець Ентоні Джошуа нокаутував 39-річного болгарина Кубрата Пулєва в поєдинку за титули чемпіона світу за версіями WBA, WBO, IBF, IBO у суперважкій вазі.

Джерело: трансляція двобою

Деталі: В третьому раунді Джошуа двічі відправив Пулєва в нокдаун, а вже в дев'ятому черговий нокдаун виявився нокаутом.

Thanks for coming 💥 pic.twitter.com/zvDVXPNLwK — Anthony Joshua (@anthonyfjoshua) December 13, 2020

Довідка: Ентоні Джошуа провів 25 поєдинків серед професіоналів, у 24-ти з яких перемагав (22 — нокаутом). Один бій програв (проти американця мексиканського походження Енді Руїса-молодшого якому на той час було 29 років).

Кубрата Пулєв провів 30 поєдинків серед професіоналів, у 28-ми з них перемагав (14 — нокаутом). Дві зустрічі програв.