31-летний британец Энтони Джошуа нокаутировал 39-летнего болгарина Кубрата Пулева в поединке за титулы чемпиона мира по версиям WBA, WBO, IBF, IBO в супертяжелом весе.

Источник: трансляция поединка

Детали: В третьем раунде Джошуа дважды отправил Пулева в нокдаун, а уже в девятом очередной нокдаун оказался нокаутом.

