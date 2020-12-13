Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

ДСНС попереджає про сильний туман – видимість на дорогах до 200-500 метрів

Неділя, 13 грудня 2020, 04:55

ДСНС попереджає, що вночі проти 13 грудня та вранці неділі прогнозують туман, який обмежить видимість на дорогах до 200-500 метрів.

Джерело: Державна служба з надзвичайних ситуацій з посиланням на дані Укргідрометцентру

Дослівно: "За інформацією УкрГідрометцентру, у південній частині до кінця доби 12 грудня, вночі та вранці 13 грудня туман, видимість 200-500 м (І рівень небезпечності, жовтий). Погодні умови можуть призвести до порушення руху транспорту на окремих ділянках доріг і вулиць.

Будьте обережні, вирушаючи в дорогу! Зважайте на попередження синоптиків, плануючи свій маршрут!".

Теми: погода
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

інфографікаМайже ніхто в Україні не симпатизує Палестині у війні Ізраїлю і ХАМАС − КМІС

Світовий банк виділить Україні додаткові 1,3 мільярда доларів

Президент не зможе одноосібно вивести США з НАТО − закон

У ДПСУ розтлумачили спеціальний прикордонний режим уряду

ISW проаналізував заяви Путіна про "досягнемо цілей" у війні проти України

відеоГолова "Євросолідарності" у Київраді заявив, що столиці "бюджет війни" не треба

Усі новини...
погода
Сильна спека стала причиною тимчасового зачинення Акрополя в Греції
Метеорологічне попередження: на Київщину йдуть грози
У Києві зафіксували рекорд добової кількості опадів
Останні новини
11:22
Нацбанк у 2024 році планує приєднання України до Єдиної зони платежів в євро SEPA
11:18
У "ЄС" відхрестились від заяви Прокопіва щодо "бюджету війни" для Києва
11:14
Дуда привітав Україну і Молдову з історичним рішенням саміту ЄС
11:10
На польському кордоні збили трьох українських водіїв
11:07
У США чотиримісячне дитя вижило після того, як його затягнуло в торнадо
10:59
Розтрата 18 мільйонів ДП "Антонов": справу скерували до суду
10:50
Конгрес США схвалив заборону імпорту ядерного палива з РФ
10:49
інфографікаМайже ніхто в Україні не симпатизує Палестині у війні Ізраїлю і ХАМАС − КМІС
10:49
Формула майбутнього: як під час війни 13 математиків будують в Україні центр передових досліджень
10:44
відеоПереможець "Молодості". Вийшов трейлер української драми "Як там Катя?"
Усі новини...
Реклама: