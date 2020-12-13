ДСНС попереджає про сильний туман – видимість на дорогах до 200-500 метрів

ДСНС попереджає, що вночі проти 13 грудня та вранці неділі прогнозують туман, який обмежить видимість на дорогах до 200-500 метрів.

Джерело: Державна служба з надзвичайних ситуацій з посиланням на дані Укргідрометцентру

Дослівно: "За інформацією УкрГідрометцентру, у південній частині до кінця доби 12 грудня, вночі та вранці 13 грудня туман, видимість 200-500 м (І рівень небезпечності, жовтий). Погодні умови можуть призвести до порушення руху транспорту на окремих ділянках доріг і вулиць.

Будьте обережні, вирушаючи в дорогу! Зважайте на попередження синоптиків, плануючи свій маршрут!".