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ДСНС предупреждает о сильном туман – видимость на дорогах до 200-500 метров

Воскресенье, 13 декабря 2020, 05:55

ДСНС предупреждает, что ночью на 13 декабря и в утром воскресенья прогнозируют туман, который ограничит видимость на дорогах до 200-500 метров.

Источник: Государственная служба по чрезвычайным ситуациям со ссылкой на данные Укргидрометцентра

Дословно: "По информации УкрГидрометцентра, в южной части до конца суток 12 января, ночью и утром 13 декабря туман, видимость 200-500 м (И уровень опасности, желтый). Погодные условия могут привести к нарушению движения транспорта на отдельных участках дорог.

Будьте осторожны, отправляясь в путь! Учитывайте предупреждения синоптиков, планируя свой маршрут!".

Темы: погода


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