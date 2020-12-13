ДСНС предупреждает о сильном туман – видимость на дорогах до 200-500 метров
Воскресенье, 13 декабря 2020, 05:55
ДСНС предупреждает, что ночью на 13 декабря и в утром воскресенья прогнозируют туман, который ограничит видимость на дорогах до 200-500 метров.
Источник: Государственная служба по чрезвычайным ситуациям со ссылкой на данные Укргидрометцентра
Дословно: "По информации УкрГидрометцентра, в южной части до конца суток 12 января, ночью и утром 13 декабря туман, видимость 200-500 м (И уровень опасности, желтый). Погодные условия могут привести к нарушению движения транспорта на отдельных участках дорог.
Будьте осторожны, отправляясь в путь! Учитывайте предупреждения синоптиков, планируя свой маршрут!".