У США з понеділка стартує вакцинація проти COVID-19

Влада США підготувала план першої фази вакцинації населення від коронавірусу – його реалізація стартує 14 грудня.

Джерело: "Інтерфакс-Україна" з посиланням на американські ЗМІ

Деталі: За словами керівник цієї операції генерала Гаса Перни, препарат від компаній Pfizer і BioNTech у понеділок надійде в 145 центрів з вакцинації. У вівторок вакцину отримають ще 425 центрів і 66 – у середу.

Відзначається, що таким чином вакцина буде у всіх центрах, які наразі мають обладнання для її зберігання при дуже низьких температурах, як того вимагають виробники.



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