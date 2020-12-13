У США з понеділка стартує вакцинація проти COVID-19
Неділя, 13 грудня 2020, 08:11
Влада США підготувала план першої фази вакцинації населення від коронавірусу – його реалізація стартує 14 грудня.
Джерело: "Інтерфакс-Україна" з посиланням на американські ЗМІ
Деталі: За словами керівник цієї операції генерала Гаса Перни, препарат від компаній Pfizer і BioNTech у понеділок надійде в 145 центрів з вакцинації. У вівторок вакцину отримають ще 425 центрів і 66 – у середу.
Відзначається, що таким чином вакцина буде у всіх центрах, які наразі мають обладнання для її зберігання при дуже низьких температурах, як того вимагають виробники.
Передісторія:
- Раніше на цьому тижні Управління з санітарного нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів дозволило екстрене застосування вакцини.
- 12 грудня дозвіл видали і Центри з контролю і профілактиці захворювань.
- Екстрений дозвіл означає, що вакцину починають використовувати, не чекаючи закінчення всіх її випробувань. Очікується, що незабаром такий дозвіл у США отримає і вакцина від компанії Moderna.
- США лідирують за кількістю заражень і померлих від COVID-19 у світі. За даними університету Джонса Гопкінса, з початку пандемії в США виявлено 15 842 789 інфікованих, зафіксовано 295 450 смертей, вилікувалися понад 6 мільйонів людей.