Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

У США з понеділка стартує вакцинація проти COVID-19

Неділя, 13 грудня 2020, 09:11
Фото bbc.com

Влада США підготувала план першої фази вакцинації населення від коронавірусу – його реалізація стартує 14 грудня.

Джерело: "Інтерфакс-Україна" з посиланням на американські ЗМІ

Деталі: За словами керівник цієї операції генерала Гаса Перни, препарат від компаній Pfizer і BioNTech у понеділок надійде в 145 центрів з вакцинації. У вівторок вакцину отримають ще 425 центрів і 66 – у середу.

Відзначається, що таким чином вакцина буде у всіх центрах, які наразі мають обладнання для її зберігання при дуже низьких температурах, як того вимагають виробники.

Передісторія:

  • Раніше на цьому тижні Управління з санітарного нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів дозволило екстрене застосування вакцини.
  • 12 грудня дозвіл видали і Центри з контролю і профілактиці захворювань. 
  • Екстрений дозвіл означає, що вакцину починають використовувати, не чекаючи закінчення всіх її випробувань. Очікується, що незабаром такий дозвіл у США отримає і вакцина від компанії Moderna.
  • США лідирують за кількістю заражень і померлих від COVID-19 у світі. За даними університету Джонса Гопкінса, з початку пандемії в США виявлено 15 842 789 інфікованих, зафіксовано 295 450 смертей, вилікувалися понад 6 мільйонів людей.

Теми: СШАвакцинаціякоронавірус


powered by lun.ua
Головне сьогодні

ОновленоУ Мінську затримали понад 300 осіб

У Кабміні назвали нову коронавірусну межу: 32-35 тисяч на добу

Мін'юст США цікавиться роботою Хантера Байдена в Burisma – AP

Разумков раптово скликав голів фракцій на нараду

В Україні понад 9 тисяч випадків COVID за добу, 494 – серед дітей

Навального намагались повторно отруїти – Times

Усі новини...
США
Акції на підтримку Трампа у Вашингтоні закінчилися пораненнями й арештами
До посадки марсохода Perseverance залишилось 67 днів та 132 мільйона кілометрів. Мапа
Українські інформаційні системи можуть постраждати через кібератаку в США – РНБО
Останні новини
05:57
Перша партія вакцини Pfizer вже прибула до Канади
05:01
Україна 12-та в світі за швидкістю поширення COVID-19
02:59
ОновленоУ Мінську затримали понад 300 осіб
02:05
Англійський письменник Джон Ле Карре помер
01:08
ВідеоSpaceX за рекордно короткий час всьоме запустила одну й ту саму багаторазову ракету
00:38
ТаблицяЗа добу в Європі 169 тисяч нових випадків COVID
23:46
177 дітей арештованих кримськотатарських активістів ростуть без батьків
22:03
В Україну приїхав директор Європейського бюро ВООЗ
21:36
Хакери за підтримки іноземного уряду атакували Мінфін США – Reuters
21:12
Новини економіки: бюджет Києва та "промисловий безвіз"
Усі новини...
Підпишіться на наші повідомлення!