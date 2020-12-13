В США с понедельника стартует вакцинация против COVID-19
Воскресенье, 13 декабря 2020, 08:11
Власти США подготовила план первой фазы вакцинации населения от коронавируса – его реализация начинается 14 декабря.
Источник: "Интерфакс-Украина" со ссылкой на американские СМИ
Детали: По словам руководитель этой операции генерала Гаса Перны, препарат от компаний Pfizer и BioNTech в понедельник поступит в 145 центров по вакцинации.
Во вторник вакцину получат еще 425 центров и 66 – в среду.
Отмечается, что таким образом вакцина будет во всех центрах, которые сейчас имеют оборудование для ее хранения при очень низких температурах, как того требуют производители.
Предыстория:
- Ранее на этой неделе Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов разрешило экстренное применение вакцины.
- 12 декабря разрешение выдали и Центры по контролю и профилактике заболеваний.
- Экстренное разрешение означает, что вакцину начинают использовать, не дожидаясь окончания всех ее испытаний. Ожидается, что вскоре такое разрешение в США получит и вакцина от компании Moderna.
- США лидируют по количеству заражений и умерших от COVID-19 в мире. По данным университета Джонса Хопкинса, с начала пандемии в США выявлено 15 842 789 инфицированных, зафиксировано 295 450 смертей, вылечились более 6 миллионов человек.