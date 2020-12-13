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В США с понедельника стартует вакцинации против COVID-19

Воскресенье, 13 декабря 2020, 09:11
Фото bbc.com

Власти США подготовила план первой фазы вакцинации населения от коронавируса – его реализация начинается 14 декабря.

Источник: "Интерфакс-Украина" со ссылкой на американские СМИ

Детали: По словам руководитель этой операции генерала Гаса Перны, препарат от компаний Pfizer и BioNTech в понедельник поступит в 145 центров по вакцинации.

Во вторник вакцину получат еще 425 центров и 66 – в среду.

Отмечается, что таким образом вакцина будет во всех центрах, которые сейчас имеют оборудование для ее хранения при очень низких температурах, как того требуют производители.

Предыстория:

  • Ранее на этой неделе Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов разрешило экстренное применение вакцины.
  • 12 декабря разрешение выдали и Центры по контролю и профилактике заболеваний.
  • Экстренное разрешение означает, что вакцину начинают использовать, не дожидаясь окончания всех ее испытаний. Ожидается, что вскоре такое разрешение в США получит и вакцина от компании Moderna.
  • США лидируют по количеству заражений и умерших от COVID-19 в мире. По данным университета Джонса Хопкинса, с начала пандемии в США выявлено 15 842 789 инфицированных, зафиксировано 295 450 смертей, вылечились более 6 миллионов человек.

Темы: СШАвакцинациякоронавирус


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