Власти США подготовила план первой фазы вакцинации населения от коронавируса – его реализация начинается 14 декабря.

Источник: "Интерфакс-Украина" со ссылкой на американские СМИ

Детали: По словам руководитель этой операции генерала Гаса Перны, препарат от компаний Pfizer и BioNTech в понедельник поступит в 145 центров по вакцинации.

Во вторник вакцину получат еще 425 центров и 66 – в среду.

Отмечается, что таким образом вакцина будет во всех центрах, которые сейчас имеют оборудование для ее хранения при очень низких температурах, как того требуют производители.

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