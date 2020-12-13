Зеленський обіцяє посилити боротьбу зі зміною клімату

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна послідовно дотримується міжнародних кліматичних угод і має намір посилити свою участь у глобальній боротьбі зі зміною клімату.

Джерело: Офіс президента з посиланням на промову Зеленського на Міжнародному саміті кліматичних амбіцій, який відбувся 12 грудня в онлайн-форматі

Пряма мова: "Довгостроковою ціллю України є досягнення вуглецевої нейтральності. Докладатимемо зусилля, аби максимально скоротити час досягнення цієї цілі".

Деталі: Зеленський також додав, що Україна прагне узгоджувати свою кліматичну політику та законодавство із Європейським зеленим курсом.

Зокрема, активізує співпрацю з ЄС у сферах енергоефективності, розвитку водневої енергетики та відновлюваних джерел енергії, справедливої трансформації вугільного сектору та розбудови національної системи торгівлі квотами на викиди парникових газів.

Також, за словами президента, Україна має намір скоротити викиди парникових газів у 2030 році в усіх секторах економіки в діапазоні від 36% до 42% (на 58-64% порівняно з 1990 роком).

Крім того, Зеленський розповів, що наразі триває процес перегляду Енергетичної стратегії України, яка передбачає розвиток відновлюваної енергетики, поступову заміну викопних видів палива, зокрема вугілля.

Для довідки. Міжнародний саміт кліматичних амбіцій – 2020 присвячений п'ятій річниці Паризької кліматичної угоди (2015) та підготовці до наступної кліматичної Конференції ООН зі зміни клімату, яка відбудеться у Глазго (Велика Британія) у листопаді 2021 року.

Цього року в заході взяли участь понад 70 глав держав та урядів, які записали короткі відеозвернення з викладенням "нових та амбіційних" зобов’язань своїх держав за Паризькою кліматичною угодою.