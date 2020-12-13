Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Украина усилит участие в борьбе с изменением климата – Зеленский

Воскресенье, 13 декабря 2020, 09:40
Фото ОПУ

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина последовательно придерживается международных климатических соглашений и намерена усилить свое участие в глобальной борьбе с изменением климата.

Источник: Офис президента со ссылкой на речь Зеленского на Международном саммите климатических амбиций, который состоялся 12 декабря в онлайн-формате

Прямая речь: "Долгосрочной целью Украины является достижение углеродистой нейтральности. Будем прилагать усилия, чтобы максимально сократить время достижения этой цели".

Детали: Зеленский также добавил, что Украина стремится согласовывать свою климатическую политику и законодательство с Европейским зеленым курсом.

В частности, активизирует сотрудничество с ЕС в сферах энергоэффективности, развития водородной энергетики и возобновляемых источников энергии, справедливой трансформации угольного сектора и развития национальной системы торговли квотами на выбросы парниковых газов.

Также, по словам президента, Украина намерена сократить выбросы парниковых газов в 2030 году во всех секторах экономики в диапазоне от 36% до 42% (на 58-64% по сравнению с 1990 годом).

Кроме того, Зеленский рассказал, что сейчас идет процесс пересмотра Энергетической стратегии Украины, которая предусматривает развитие возобновляемой энергетики, постепенную замену ископаемых видов топлива, в частности угля.

Для справки. Международный саммит климатических амбиций – 2020 посвящен пятой годовщине Парижского климатического соглашения (2015) и подготовке к следующей климатической конференции ООН по изменению климата, которая состоится в Глазго (Великобритания) в ноябре 2021 года.

В этом году в мероприятии приняли участие более 70 глав государств и правительств, которые записали короткие видеообращение с изложением "новых и амбициозных" обязательств своих государств по Парижскому климатическому соглашению.

Украинская правда
Темы: ЗеленскийУкраинаэкология


powered by lun.ua
Главное сегодня

В Украине более 9 тысяч случаев COVID за сутки, 494 – среди детей

Генсек ООН призвал все страны объявить чрезвычайное климатическое положение

Подкуп главы Госгеокадастра: начальника управления Хмельницкой области арестовали

фото, видеоГодовщина задержаний по делу Шеремета: под ОП устроили "похороны правосудия"

фотоАндреевская церковь открылась после долгой реставрации

Армения заявила о возобновлении наступления Азербайджана в Карабахе

Все новости...
Зеленский
Зеленский наградил оправданного в Италии нацгвардейца Маркива
Андреевская церковь открылась после долгой реставрации
Зеленский приветствовал договоренность с "другом Трюдо" и ждет киношедевров
Последние новости
09:40
Украина усилит участие в борьбе с изменением климата – Зеленский
09:11
В США с понедельника стартует вакцинация против COVID-19
08:38
В Украине более 9 тысяч случаев COVID за сутки, 494 – среди детей
08:19
Акции в поддержку Трампа в Вашингтоне закончились ранениями и арестами
08:00
Главные новости субботы и ночи: санкции против Лукашенко и его сына, абсолютный антирекорд COVID-19
07:37
Перемирие на Донбассе: шесть обстрелов, двое военных ранены
06:30
Навального пытались повторно отравить – Times
05:55
ДСНС предупреждает о сильном туман – видимость на дорогах до 200-500 метров
04:43
Коронавирус: в мире диагностировано 72 миллиона случаев заражения, 50 миллионов уже вылечились
03:29
Одна и та же ракета SpaceX седьмой раз подряд доставит груз на орбиту. Время запуска
Все новости...
Подпишитесь на наши уведомления!