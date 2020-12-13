Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина последовательно придерживается международных климатических соглашений и намерена усилить свое участие в глобальной борьбе с изменением климата.

Источник: Офис президента со ссылкой на речь Зеленского на Международном саммите климатических амбиций, который состоялся 12 декабря в онлайн-формате

Прямая речь: "Долгосрочной целью Украины является достижение углеродистой нейтральности. Будем прилагать усилия, чтобы максимально сократить время достижения этой цели".

Детали: Зеленский также добавил, что Украина стремится согласовывать свою климатическую политику и законодательство с Европейским зеленым курсом.

В частности, активизирует сотрудничество с ЕС в сферах энергоэффективности, развития водородной энергетики и возобновляемых источников энергии, справедливой трансформации угольного сектора и развития национальной системы торговли квотами на выбросы парниковых газов.

Также, по словам президента, Украина намерена сократить выбросы парниковых газов в 2030 году во всех секторах экономики в диапазоне от 36% до 42% (на 58-64% по сравнению с 1990 годом).

Кроме того, Зеленский рассказал, что сейчас идет процесс пересмотра Энергетической стратегии Украины, которая предусматривает развитие возобновляемой энергетики, постепенную замену ископаемых видов топлива, в частности угля.

Для справки. Международный саммит климатических амбиций – 2020 посвящен пятой годовщине Парижского климатического соглашения (2015) и подготовке к следующей климатической конференции ООН по изменению климата, которая состоится в Глазго (Великобритания) в ноябре 2021 года.

В этом году в мероприятии приняли участие более 70 глав государств и правительств, которые записали короткие видеообращение с изложением "новых и амбициозных" обязательств своих государств по Парижскому климатическому соглашению.