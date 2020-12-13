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Яйця та туша свині: польські фермери вночі протестували під будинком Качинського

Неділя, 13 грудня 2020, 10:53
Фото Onet.pl

Польські фермери організували нічну акцію протесту, під час якої викинули овочі, яйця, м’ясо та тушу свині на вулицю перед будинком віцепрем’єра та лідера правлячої партії "Право та справедливість" Ярослава Качинського. 

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на Onet.pl.

Фермери протестували проти урядової політики під час пандемії. " Це наша вдячність Качинському за те, що він не піклувався про польських фермерів", - заявив організатор акції протесту Міхал Колодзейчак.

На думку фермерів, урядова політика призводить до того, що фермери вимушені продавати свою продукції за заниженими цінами. "Фермери продають яйця за 15 грошів, тоді як у магазинах вони можуть коштувати більше 1 злотого",- каже Колодзейчак.

За словами організаторів, на протест прибуло близько 60 машин із продуктами. Більшість із них мали польські прапори.

Нагадаємо, це не перший протест фермерів у Варшаві попередній пройшло тиждень тому  - зранку у суботу було заблоковано перехрестя кількох вулиць у центрі Варшави.

Також раніше фермери виступали проти розробленого Ярославом Качинським законопроекту "П’ятірка для тварин", що посилював відповідальність за жорстке поводження із тваринами

Проте досі нічні протести під будинком найвпливовішої людини Польщі практикували лише противники посилення антиабортного законодавства.  

Детальніше про ці протести можна почитати у статті "Жіночий страйк, який змінив країну: як Польща протестує проти заборони абортів".

Теми: Польщакоронавірусакції


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