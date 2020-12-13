Яйца и туша свиньи: польские фермеры ночью протестовали под домом Качинского

Польские фермеры организовали ночную акцию протеста, во время которой выбросили овощи, яйца, мясо и тушу свиньи на улицу перед домом вице-премьера и лидера правящей партии "Право и справедливость" Ярослава Качинского.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Onet.pl.

Фермеры протестовали против правительственной политики во время пандемии. "Это наша благодарность Качинскому за то, что он не заботился о польских фермеров", - заявил организатор акции протеста Михал Колодзейчак.

По мнению фермеров, правительственная политика приводит к тому, что фермеры вынуждены продавать свою продукции по заниженным ценам. "Фермеры продают яйца по 15 грошей, тогда как в магазинах они могут стоить более 1 злотого", - говорит Колодзейчак.

По словам организаторов, на протест прибыло около 60 машин с продуктами. Большинство из них имели польские флаги.

Напомним, это не первый протест фермеров в Варшаве предварительный прошло неделю назад - утром в субботу были заблокированы перекресток нескольких улиц в центре Варшавы.

Также ранее фермеры выступали против разработанного Ярославом Качинским законопроекта "Пятерка для животных", усиливавшем ответственность за жестокое обращение с животными.

Однако до сих пор ночные протесты под домом самого влиятельного человека Польше практиковали только противники усиления антиабортного законодательства.

Подробнее об этих протесты можно почитать в статье "Женский забастовку, который изменил страну: как Польша протестует против запрета абортов".