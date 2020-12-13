На Зміївській ТЕС сталася пожежа: гасили цілу ніч

У ніч на 13 грудня сталася пожежа на Зміївській ТЕС ПАО "Центренерго" у Харківській області.

Джерело: сайт Держслужби з надзвичайних ситуацій

Дослівно: "13 грудня о 01:04 виникла пожежа за адресою: Харківська область, Зміївський район, с. Слобожанське, вул. Балаклійське шосе, 2, Зміївська ТЕС, енергоблок №9, корпус Б".

Деталі: Повідомляється, що горіла набивка двох регенеративних повітряних підігрівачів. Крім того, відбулося підвищення температури в 4-ох бункерах золи. Площа пожежі складала 50 кв. м.

О 03:45 рятувальники локалізували вогонь. Ліквідувати займання вдалося лише о 8:36.

Фото ДСНС

Постраждалих немає. Причина пожежі, обставини і нанесені збитки встановлюються.

На місці працювали 60 рятувальників та 16 одиниць техніки.