На Змиевской ТЭС произошел пожар: тушили всю ночь

В ночь на 13 декабря произошел пожар на Змиевской ТЭС ПАО "Центрэнерго" в Харьковской области.

Источник: сайт Госслужбы по чрезвычайным ситуациям

Дословно: "13 декабря в 1:04 возник пожар по адресу: Харьковская область, Змиевской район, с. Слобожанское, ул. Балаклейское шоссе, 2, Змиевская ТЭС, энергоблок №9, корпус Б".

Детали: Сообщается, что горела набивка двух регенеративных воздушных подогревателей. Кроме того, произошло повышение температуры в 4-х бункерах золы. Площадь пожара составляла 50 кв. м.

В 03:45 спасатели локализовали огонь. Ликвидировать возгорание удалось только в 8:36.

Фото ГСЧС

Пострадавших нет. Причина пожара, обстоятельства и нанесённый ущерб устанавливаются.

На месте работали 60 спасателей и 16 единиц техники.