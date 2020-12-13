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На Змиевской ТЭС произошел пожар: тушили всю ночь

Воскресенье, 13 декабря 2020, 10:07
На Змиевской ТЭС произошел пожар: тушили всю ночь
Фото ГСЧС

В ночь на 13 декабря произошел пожар на Змиевской ТЭС ПАО "Центрэнерго" в Харьковской области.

Источник: сайт Госслужбы по чрезвычайным ситуациям

Дословно: "13 декабря в 1:04 возник пожар по адресу: Харьковская область, Змиевской район, с. Слобожанское, ул. Балаклейское шоссе, 2, Змиевская ТЭС, энергоблок №9, корпус Б".

Детали: Сообщается, что горела набивка двух регенеративных воздушных подогревателей. Кроме того, произошло повышение температуры в 4-х бункерах золы. Площадь пожара составляла 50 кв. м.

В 03:45 спасатели локализовали огонь. Ликвидировать возгорание удалось только в 8:36. 

 
Фото ГСЧС

Пострадавших нет. Причина пожара, обстоятельства и нанесённый ущерб устанавливаются.

На месте работали 60 спасателей и 16 единиц техники.

Украинская правда

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Темы: пожарХарьковская область
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