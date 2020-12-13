Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

На Змиевской ТЭС произошел пожар: тушили всю ночь

Воскресенье, 13 декабря 2020, 11:07
Фото ГСЧС

В ночь на 13 декабря произошел пожар на Змиевской ТЭС ПАО "Центрэнерго" в Харьковской области.

Источник: сайт Госслужбы по чрезвычайным ситуациям

Дословно: "13 декабря в 1:04 возник пожар по адресу: Харьковская область, Змиевской район, с. Слобожанское, ул. Балаклейское шоссе, 2, Змиевская ТЭС, энергоблок №9, корпус Б".

Детали: Сообщается, что горела набивка двух регенеративных воздушных подогревателей. Кроме того, произошло повышение температуры в 4-х бункерах золы. Площадь пожара составляла 50 кв. м.

В 03:45 спасатели локализовали огонь. Ликвидировать возгорание удалось только в 8:36. 

 
Фото ГСЧС

Пострадавших нет. Причина пожара, обстоятельства и нанесённый ущерб устанавливаются.

На месте работали 60 спасателей и 16 единиц техники.

Украинская правда
Темы: пожарХарьковская область


powered by lun.ua
Главное сегодня

В Украине более 9 тысяч случаев COVID за сутки, 494 – среди детей

Навального пытались повторно отравить – Times

Генсек ООН призвал все страны объявить чрезвычайное климатическое положение

Подкуп главы Госгеокадастра: начальника управления Хмельницкой области арестовали

фото, видеоГодовщина задержаний по делу Шеремета: под ОП устроили "похороны правосудия"

фотоАндреевская церковь открылась после долгой реставрации

Все новости...
пожар
В Полтаве тушат пожар в кинотеатре: найдено тело мужчины
Пожарный поджигал авто на заказ в Одессе
В Праге во время пожара почти полностью сгорела деревянная церковь из Украины
Последние новости
11:38
Разумков внезапно созвал глав фракций на совещание – депутат
11:27
На Ровенской АЭС отключился энергоблок: причина отключения выясняется
11:13
Великобритания отвергла последнее предложение ЕС по торговле – СМИ
11:07
На Змиевской ТЭС произошел пожар: тушили всю ночь
10:53
Яйца и туша свиньи: польские фермеры ночью протестовали под домом Качинского
10:42
Прогнозируемый бюджет Киева на 2021 составляет 59 миллиардов – КГГА
10:24
Спасатели призвали водителей быть осторожными: на дорогах гололедица
09:40
Зеленский обещает усилить борьбу с изменением климата
09:11
В США с понедельника стартует вакцинация против COVID-19
08:38
В Украине более 9 тысяч случаев COVID за сутки, 494 – среди детей
Все новости...
Подпишитесь на наши уведомления!