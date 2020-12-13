У 2021 році НАТО розгляне питання ПДЧ для Грузії

Саміт НАТО 2021 року розгляне питання повернення до "політики відкритих дверей", в тому числі – питання надання Грузії Плану дій щодо членства.

Як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "Грузія-онлайн", про це в інтерв'ю Першому каналу Грузії заявив спецпредставник генсека НАТО з питань Кавказу і Центральної Азії Джеймс Аппатурай.

"У НАТО дійсно активно ведеться дискусія про політику відкритих дверей ... Я, звичайно, не можу назвати точну дату передачі ПДЧ Грузії. Однак можу підтвердити, що тут, в НАТО, йде дійсно активна дискусія про політику відкритих дверей, і це не буде звичайною заявою, які ми робимо раз в три місяці", - заявив він.

За словами спецпредставника, "політика відкритих дверей на саміті 2021 року одним з питань, що обговорюються під час підготовки його комюніке".

Нагадаємо, як раніше стало відомо "Європейській правді", в штаб-квартирі НАТО на технічному рівні досягнуто згоди, що у Грузії є підстави отримати ПДЧ хоч завтра. Більш того, багато хто схиляється до того, що вимоги майбутнього Плану Тбілісі в значній мірі вже виконав, і країна в доступній для огляду перспективі повинна була б стати 31-м членом Альянсу.

Детальніше про це – у статті "Крок до НАТО без України: Грузія може отримати План дій щодо членства в Альянсі".