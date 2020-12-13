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В 2021 году НАТО рассмотрит вопрос ПДЧ для Грузии

Воскресенье, 13 декабря 2020, 11:49

Саммит НАТО 2021 года рассмотрит вопрос возвращения к "политике открытых дверей", в том числе – вопрос предоставления Грузии Плана действий относительно членства.

Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Грузия-онлайн", об этом в интервью Первому каналу Грузии заявил спецпредставитель генсека НАТО по вопросам Кавказа и Центральной Азии Джеймс Аппатурай.

"В НАТО действительно активно ведется дискуссия о политике открытых дверей… Я, конечно, не могу назвать точную дату передачи ПДЧ Грузии. Однако могу подтвердить, что здесь, в НАТО, идет действительно активная дискуссия о политике открытых дверей, и это не буде простім заявлением, которіе мы делаем раз в три месяца",- заявил он.

По словам  спецпредставителя,  "политика открытых дверей на саммите 2021 года будет одним из вопросов, обсуждаемых при подготовке коммюнике сам мита".

Напомним, как ранее стало известно"Европейской правде", в штаб-квартире НАТО на техническом уровне достигнуто согласие, что у Грузии есть основания получить ПДЧ хоть завтра. Более того, многие склоняются к тому, что требования будущего Плана Тбилиси в значительной степени уже выполнил, и страна в обозримой перспективе должна была бы стать 31-м членом Альянса.

Подробнее об этом – в статье "Шаг к НАТО без Украины: Грузия может получить План действий по членству в Альянсе".



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