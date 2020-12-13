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Черговий циклон підкине Україні льодяний дощ

Неділя, 13 грудня 2020, 11:31
Черговий циклон підкине Україні льодяний дощ

У понеділок 14 грудня в Україні прогнозують мокрий сніг, льодяний дощ та мряку. 

Джерело: Facebook-сторінка синоптика Наталі Діденко

Пряма мова: "14-го грудня черговий циклон підкине в Україну опадів.

Опади - мряка, дощ, льодяний дощ, мокрий сніг, обирайте - найбільш ймовірні на Півночі, у центральних областях, місцями на Заході, зачеплять Одещину.

Більша частина Півдня, східні області та Дніпропетровщина належатимуть сухій погоді, хіба що з туманами".

Деталі: За прогнозами синоптика, у південній частині України та на Сході буде сильний вітер.

 

Температура повітря крутитиметься поблизу нуля - вночі до невеликих "мінусів", а вдень до "плюсів".

За словами Діденко, така погода підживлюватиме небезпеку ожеледі та ожеледиці.

У Києві у понеділок мокрий сніг, дощ, льодяний дощ. Більш серйозні опади вночі та вранці. Також прогнозують ожеледь та ожеледицю.

Українська правда

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Теми: погодаУкраїна
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