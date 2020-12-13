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Очередной циклон подбросит Украине ледяной дождь

Воскресенье, 13 декабря 2020, 12:31

В понедельник 14 декабря в Украине прогнозируют мокрый снег, ледяной дождь и морось.

Источник: Facebook-страница синоптика Натальи Диденко

Прямая речь: "14-го декабря очередной циклон подбросит в Украине осадков.

Осадки - морось, дождь, ледяной дождь, мокрый снег, выбирайте - наиболее вероятные на Севере, в центральных областях, местами на Западе, затронут Одесскую область.

Большая часть Юга, восточные области и Днепропетровская будут принадлежать сухой погоде, разве что с туманами".

Детали: По прогнозам синоптика, в южной части Украины и на Востоке будет сильный ветер.

Температура воздуха будет крутиться около нуля - ночью до небольших "минусов", а днем ​​до "плюсов".

 

По словам Диденко, такая погода будет подпитывать опасность гололеда и гололедицы.

В Киеве в понедельник мокрый снег, дождь, ледяной дождь. Более серьезные осадки ночью и утром. Также прогнозируют гололед и гололедицу.

Украинская правда
Темы: погодаУкраина


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