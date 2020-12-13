Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

"Відкрите небо" з ЄС може бути підписане 11 лютого – Стефанішина

Неділя, 13 грудня 2020, 12:46

Угода про Спільний авіаційний простір з ЄС, відомої також як угода про "відкрите небо", може бути підписана 11 лютого на засіданні Ради асоціації Україна- ЄС.

Як повідомляє "Європейська правда", про це повідомила віцепрем’єр-міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина під час прямого включення на телеканалі "Прямий". 

"На момент засідання Ради асоціації  з боку України всі процедури для підписання Угоди про "відкрите небо" будуть завершені. Саме підписання також залежить від Європейської комісії. Якщо встигнемо процедурно, то Угоду про "відкрите небо" підпишемо на Раді асоціації", – заявила вона.

"Угода про Спільний авіапростір з ЄС - це вільна конкуренція, створення нового ринку, збільшення доступу на 500 мільйонний ринок авіаперевезень ЄС, дешевші квитки та більше рейсів. Авіаперевезення стануть доступним видом транспорту. А, враховуючи, що у нас є безвіз, це дозволить збільшити контакти між людьми і перельоти між ЄС та Україною", – додала вона.

За словами Стефанішиної, Угода про Спільний авіапростір подібна до Угоди про асоціацію і містить велику кількість зобов’язань. Зокрема, Україна муситиме серйозно переглянути своє законодавство, правила щодо безпеки польотів та захисту прав споживачів.

Нагадаємо, ця угода була парафована ще у 2013 році, проте досі не була підписана через британсько-іспанську суперечку щодо належності Гібралтара.

Шанс на скоре підписання дав вихід Великої Британії з ЄС, проте на жовтневому саміті Україна-ЄС, Брюссель, посилаючись на незавершений процес "розлучення" з ЄС, знову переніс це підписання.

Теми: ЄСавіа


powered by lun.ua
Головне сьогодні

ОновленоУ Мінську затримали понад 300 осіб

У Кабміні назвали нову коронавірусну межу: 32-35 тисяч на добу

Мін'юст США цікавиться роботою Хантера Байдена в Burisma – AP

Разумков раптово скликав голів фракцій на нараду

В Україні понад 9 тисяч випадків COVID за добу, 494 – серед дітей

Навального намагались повторно отруїти – Times

Усі новини...
ЄС
В ЄС заявили про перемогу в арбітражі з Україною щодо лісу-кругляку
Велика Британія відкинула останню пропозицію ЄС по торгівлі – ЗМІ
Арбітраж виніс рішення у справі суперечки України з ЄС щодо лісу-кругляка
Останні новини
05:57
Перша партія вакцини Pfizer вже прибула до Канади
05:01
Україна 12-та в світі за швидкістю поширення COVID-19
02:59
ОновленоУ Мінську затримали понад 300 осіб
02:05
Англійський письменник Джон Ле Карре помер
01:08
ВідеоSpaceX за рекордно короткий час всьоме запустила одну й ту саму багаторазову ракету
00:38
ТаблицяЗа добу в Європі 169 тисяч нових випадків COVID
23:46
177 дітей арештованих кримськотатарських активістів ростуть без батьків
22:03
В Україну приїхав директор Європейського бюро ВООЗ
21:36
Хакери за підтримки іноземного уряду атакували Мінфін США – Reuters
21:12
Новини економіки: бюджет Києва та "промисловий безвіз"
Усі новини...