"Відкрите небо" з ЄС може бути підписане 11 лютого – Стефанішина

Угода про Спільний авіаційний простір з ЄС, відомої також як угода про "відкрите небо", може бути підписана 11 лютого на засіданні Ради асоціації Україна- ЄС.

Як повідомляє "Європейська правда", про це повідомила віцепрем’єр-міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина під час прямого включення на телеканалі "Прямий".

"На момент засідання Ради асоціації з боку України всі процедури для підписання Угоди про "відкрите небо" будуть завершені. Саме підписання також залежить від Європейської комісії. Якщо встигнемо процедурно, то Угоду про "відкрите небо" підпишемо на Раді асоціації", – заявила вона.

"Угода про Спільний авіапростір з ЄС - це вільна конкуренція, створення нового ринку, збільшення доступу на 500 мільйонний ринок авіаперевезень ЄС, дешевші квитки та більше рейсів. Авіаперевезення стануть доступним видом транспорту. А, враховуючи, що у нас є безвіз, це дозволить збільшити контакти між людьми і перельоти між ЄС та Україною", – додала вона.

За словами Стефанішиної, Угода про Спільний авіапростір подібна до Угоди про асоціацію і містить велику кількість зобов’язань. Зокрема, Україна муситиме серйозно переглянути своє законодавство, правила щодо безпеки польотів та захисту прав споживачів.

Нагадаємо, ця угода була парафована ще у 2013 році, проте досі не була підписана через британсько-іспанську суперечку щодо належності Гібралтара.

Шанс на скоре підписання дав вихід Великої Британії з ЄС, проте на жовтневому саміті Україна-ЄС, Брюссель, посилаючись на незавершений процес "розлучення" з ЄС, знову переніс це підписання.