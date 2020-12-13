Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

"Открытое небо" с ЕС может быть подписано 11 февраля – Стефанишина

Воскресенье, 13 декабря 2020, 12:46

Соглашение об Общем авиационном пространстве с ЕС, известное также как соглашение об "открытом небе", может быть подписано 11 февраля на заседании Совета ассоциации Украина-ЕС.

Как сообщает "Европейская правда", об этом сообщила вицепремьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина во время прямого включения на телеканале "Прямой".

"На момент заседания Совета ассоциации со стороны Украины все процедуры для подписания Соглашения об" открытом небе "будут завершены. Само подписание также зависит от Европейской комиссии. Если успеем процедурно, то Соглашение об" открытом небе "подпишем на Совете ассоциации", - заявила она.

"Соглашение об Общем авиапространстве с ЕС - это свободная конкуренция, создание нового рынка, увеличение доступа на пятисот миллионном рынок авиаперевозок ЕС, дешевле билеты и больше рейсов. Авиаперевозки станут доступным видом транспорта. А, учитывая, что у нас есть безвизовые, это позволит увеличить контакты между людьми и перелеты между ЕС и Украиной ", - добавила она.

По словам Стефанишиной, Соглашение об Общем авиапространстве подобна Соглашению об ассоциации и содержит большое количество обязательств. В частности, Украина должна серьезно пересмотреть свое законодательство, правила безопасности полетов и защиты прав потребителей.

Напомним, это соглашение было парафировано еще в 2013 году, однако до сих пор не было подписано через британско-испанский спор о принадлежности Гибралтара.

Шанс на скорое подписание дал выход Великобритании из ЕС, однако на октябрьском саммите Украина-ЕС, Брюссель, ссылаясь на незавершенный процесс "развода" с ЕС, снова перенес это подписание.

Темы: ЕСавиа


powered by lun.ua
Главное сегодня

Разумков внезапно созвал глав фракций на совещание

В Украине более 9 тысяч случаев COVID за сутки, 494 – среди детей

Навального пытались повторно отравить – Times

Генсек ООН призвал все страны объявить чрезвычайное климатическое положение

Подкуп главы Госгеокадастра: начальника управления Хмельницкой области арестовали

фото, видеоГодовщина задержаний по делу Шеремета: под ОП устроили "похороны правосудия"

Все новости...
ЕС
В ЕС заявили о победе в арбитраже с Украиной по лесу-кругляку
Великобритания отвергла последнее предложение ЕС по торговле – СМИ
Арбитраж вынес решение по делу спора Украины с ЕС по лесу-кругляку
Последние новости
12:58
Британское правительство призвало магазины создать запасы продуктов на случай жесткого Brexit
12:46
"Открытое небо" с ЕС может быть подписано 11 февраля – Стефанишина
12:31
картаОчередной циклон подбросит Украине ледяной дождь
12:10
В ЕС заявили о победе в арбитраже с Украиной по лесу-кругляку
11:58
В Киеве более тысячи новых больных COVID и 10 смертей
11:49
В 2021 году НАТО рассмотрит вопрос ПДЧ для Грузии
11:38
Разумков внезапно созвал глав фракций на совещание
11:27
На Ровенской АЭС отключился энергоблок: причина отключения выясняется
11:13
Великобритания отвергла последнее предложение ЕС по торговле – СМИ
11:07
На Змиевской ТЭС произошел пожар: тушили всю ночь
Все новости...