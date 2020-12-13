"Открытое небо" с ЕС может быть подписано 11 февраля – Стефанишина

Соглашение об Общем авиационном пространстве с ЕС, известное также как соглашение об "открытом небе", может быть подписано 11 февраля на заседании Совета ассоциации Украина-ЕС.

Как сообщает "Европейская правда", об этом сообщила вицепремьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина во время прямого включения на телеканале "Прямой".

"На момент заседания Совета ассоциации со стороны Украины все процедуры для подписания Соглашения об" открытом небе "будут завершены. Само подписание также зависит от Европейской комиссии. Если успеем процедурно, то Соглашение об" открытом небе "подпишем на Совете ассоциации", - заявила она.

"Соглашение об Общем авиапространстве с ЕС - это свободная конкуренция, создание нового рынка, увеличение доступа на пятисот миллионном рынок авиаперевозок ЕС, дешевле билеты и больше рейсов. Авиаперевозки станут доступным видом транспорта. А, учитывая, что у нас есть безвизовые, это позволит увеличить контакты между людьми и перелеты между ЕС и Украиной ", - добавила она.

По словам Стефанишиной, Соглашение об Общем авиапространстве подобна Соглашению об ассоциации и содержит большое количество обязательств. В частности, Украина должна серьезно пересмотреть свое законодательство, правила безопасности полетов и защиты прав потребителей.

Напомним, это соглашение было парафировано еще в 2013 году, однако до сих пор не было подписано через британско-испанский спор о принадлежности Гибралтара.

Шанс на скорое подписание дал выход Великобритании из ЕС, однако на октябрьском саммите Украина-ЕС, Брюссель, ссылаясь на незавершенный процесс "развода" с ЕС, снова перенес это подписание.