Німеччина вводить жорсткий локдаун до 10 січня

Від 16 грудня по всій Німеччині припиняють роботу магазини роздрібної торгівлі, за винятком продовольчих, закриваються школи й дитячі сади.

Як зазначає "Європейська правда", посилаючись на Deutsche Welle, про це в ході відеоконференції 13 грудня прийняли рішення канцлер Ангела Меркель і прем'єр-міністри 16 федеральних земель Німеччини.

Обмеження триватимуть як мінімум до 10 січня. Крім продовольчих магазинів, відкритими залишаться аптеки, галантереї, бензоколонки, банки, ощадкаси і поштові відділення.

Передбачено також невеликий ряд інших винятків. На різдвяні свята 24 - 26 січень дозволені зустрічі у вузькому сімейному колі, максимальне число учасників таких зустрічей (не більше дев'яти дорослих) повинні визначити федеральні землі в залежності від епідеміологічної ситуації.

На Новий рік (31 грудня і 1 грудня) вводиться заборона на масові заходи, громадянам настійно рекомендується відмовитися від запуску феєрверків.

У період жорсткого локдауна дозволяється відвідування богослужінь в храмах, але лише при дотриманні соціальної дистанції та масочного режиму. Спів в храмах забороняється. На великі богослужіння допускатимуть лише за попереднім записом.

З 16 грудня по 10 січня громадянам рекомендовано відмовитися від поїздок в інші регіони Німеччини або за кордон за винятком тих випадків, коли це абсолютно необхідно.

Підприємства, які постраждали від локдауну, можуть розраховувати на отримання ширшої допомоги від держави. Максимальна сума допомоги збільшується з 200 до 500 тисяч євро, але лише для тих компаній, яким безпосередньо чи опосередковано загрожує банкрутство. Передбачена і компенсація через втрату товарів в ціні.

Детальніше про те, як Європа готується вводити локдаун на різдвяні свята, можна почитати в статті "Україна - не Європа: як країни ЄС вводять суворі правила на різдвяні свята".