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Германия вводит жесткий локдаун до 10 января

Воскресенье, 13 декабря 2020, 13:32

С 16 декабря  по всей Германии прекращают работу магазины розничной торговли, за исключением продовольственных, закрываются школы и детские сады.

Как отмечает "Европейская правда", ссылаясь на Deutsche Welle, об этом в ходе видеоконференции 13 декабря приняли решение канцлер Ангела Меркель и премьер-министры 16 федеральных земель Германии.

Ограничения продлятся как минимум до 10 января. Помимо продовольственных магазинов, открытыми останутся аптеки, галантереи, бензоколонки, банки, сберкассы и почтовые отделения.

Предусмотрен также небольшой ряд других исключений. На рождественские праздники 24 - 26 декабря разрешены встречи в узком семейном кругу, максимальное число участников таких встреч (не более девяти взрослых) должны определить федеральные земли в зависимости от эпидемиологической ситуации.

На Новый год (31 декабря и 1 декабря) вводится запрет на массовые мероприятия, гражданам настоятельно рекомендуется отказаться от запуска фейерверков.

В период жесткого локдауна разрешается посещение богослужений в храмах, но лишь при соблюдении социальной дистанции и масочного режима. Песнопение в храмах запрещается. На крупные богослужения будут допускать лишь по предварительной записи.

С 16 декабря по 10 января гражданам рекомендовано отказаться от поездок в другие регионы Германии или за границу за исключением тех случаев, когда это абсолютно необходимо.

Предприятия, пострадавшие от локдауна, могут рассчитывать на получение более широкой помощи от государства. Максимальная сумма помощи увеличивается с 200 до 500 тысяч евро, но лишь для тех компаний, которым напрямую или косвенно угрожает банкротство. Предусмотрена и компенсация из-за потери товаров в цене.

Подробнее о том, как Европа готовится вводить локдаун на рождественские праздники, можно почитать в статье "Украина – не Европа: как страны ЕС вводят строгие правила на рождественские праздники".

Темы: ГерманиякарантинкоронавирусCovid-2019
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