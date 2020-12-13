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У Британії виправдали ексміністра, якого звинуватили у домаганнях

Неділя, 13 грудня 2020, 15:14
У Британії виправдали ексміністра, якого звинуватили у домаганнях

Британська поліція завершила розслідування у справі проти чинного депутата Парламенту від консерваторів та колишнього міністра, якого звинуватили у домаганнях та зґвалтуванні. Його ім’я так і не було оприлюднене.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на BBC.

Депутата було заарештований 1 серпня, а згодом відпущений під заставу.

"51-річний чоловік був затриманий у суботу, 1 серпня, за підозрою у зґвалтуванні. Він відпущений під заставу і має повернутися для допиту в середині серпня", - повідомляє поліція.

Зазначається, що інциденти сталися між липнем 2019-січнем 2020 року у Вестмінстері, Ламбеті та Хекні (райони Лондона). Скаргу на нього нібито подала колишня співробітниця парламенту, молода жінка.  

У поліції заявили, що справа не пройшла "перевірку доказами", додавши, що "скаржнику вже повідомлено про це рішення".

Після оголошення звинувачень консервативна партія зіткнулася із закликами виключити  цього депутата з партії, проте відмовилися робити це до завершення слідства.

Натомість, як зазначається, підозрюваний не брав участь у роботі парламенту з моменту оголошення підозри.

"Українська правда" у Threads

Теми: Велика Британія
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