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В Британии оправдали экс-министра, обвиненного в домогательствах

Воскресенье, 13 декабря 2020, 15:14
В Британии оправдали экс-министра, обвиненного в домогательствах

Британская полиция завершила расследование по делу против действующего депутата парламента от консерваторов и бывшего министра, которого обвинили в домогательствах и изнасиловании. Его имя так и не было обнародовано.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на BBC.

Депутат был арестован 1 августа, а затем отпущен под залог. "51-летний мужчина был задержан в субботу, 1 августа, по подозрению в изнасиловании. Он отпущен под залог и должен вернуться для допроса в середине августа", - сообщает полиция.

Отмечается, что инциденты произошли между июлем 2019-январем 2020 года в Вестминстере, Ламбете и Хэкни (районы Лондона). Жалобу на него якобы подала бывшая сотрудница парламента, молодая женщина.

В полиции заявили, что дело не прошла "проверку доказательствами", добавив, что "истцу уже сообщено об этом решении".

После объявления обвинений консервативная партия столкнулась с призывами исключить этого депутата из партии, однако отказались делать это до завершения следствия.

Зато, как говорится, подозреваемый не участвовал в работе парламента с момента объявления подозрения.

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Темы: Великобритания
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