Чехія: есдеки погрожують виходом з коаліції

Чеські соціал-демократи планують розпочати внутрішньопартійні дебати щодо доцільності свого подальшого перебування у коаліції з партією ANO.

Як повідомляє "Європейська правда" із посиланням на це IDNES.cz, таку заяву в ефірі чеського телебачення зробив лідер соціал-демократів Ян Гамачек.

За його словами причиною бажання вийти з коаліції є урядові податкові ініціативи, які були схвалені без урахування позиції соціал-демократів.

При цьому Гамачек уточнив, що вихід із коаліції можливий лише після завершення надзвичайного стану.

На таку заяву вже відреагував прем’єр та голова партії ANO Андрей Бабіш, заявивши, що есдеки можуть покинути уряд вже негайно.

"Якщо CSSD має проблеми з участю в уряді, вони можуть виходити. ANO може впоратися з надзвичайним станом навіть без участі CSSD в уряді меншості", - заявив Бабіш.

Нагадаємо, чергові парламентські вибори мають пройти у Чехії вже восени 2021 року. Однак, у випадку розвалу коаліції, уряд Бабіша може отримати вотум недовіри і тоді вибори пройдуть раніше – навесні чи влітку.