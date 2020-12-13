Чехия: эсдеки угрожают выходом из коалиции
Чешские социал-демократы планируют начать внутрипартийные дебаты о целесообразности своего дальнейшего пребывания в коалиции с партией ANO.
Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на это IDNES.czz, такое заявление в эфире чешского телевидения сделал лидер социал-демократов Ян Хамачек.
По его словам причиной желания выйти из коалиции являются правительственные налоговые инициативы, которые были одобрены без учета позиции социал-демократов.
При этом Хамачек уточнил, что выход из коалиции возможен только после завершения чрезвычайного положения.
На такое заявление уже отреагировал премьер и председатель партии ANO Андрей Бабиш, заявив, что эсдеки могут покинуть правительство уже немедленно.
"Если у CSSD проблемы с участием в правительстве, они могут выходить. ANO может справиться с чрезвычайным положением даже без участия CSSD в правительстве меньшинства", - заявил Бабиш.
Напомним, очередные парламентские выборы должны пройти в Чехии уже осенью 2021 года. Однако, в случае развала коалиции, правительство Бабиша может получить вотум недоверия и тогда выборы пройдут раньше - весной или летом.