Чехия: эсдеки угрожают выходом из коалиции

Чешские социал-демократы планируют начать внутрипартийные дебаты о целесообразности своего дальнейшего пребывания в коалиции с партией ANO.

Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на это IDNES.czz, такое заявление в эфире чешского телевидения сделал лидер социал-демократов Ян Хамачек.

По его словам причиной желания выйти из коалиции являются правительственные налоговые инициативы, которые были одобрены без учета позиции социал-демократов.

При этом Хамачек уточнил, что выход из коалиции возможен только после завершения чрезвычайного положения.

На такое заявление уже отреагировал премьер и председатель партии ANO Андрей Бабиш, заявив, что эсдеки могут покинуть правительство уже немедленно.

"Если у CSSD проблемы с участием в правительстве, они могут выходить. ANO может справиться с чрезвычайным положением даже без участия CSSD в правительстве меньшинства", - заявил Бабиш.

Напомним, очередные парламентские выборы должны пройти в Чехии уже осенью 2021 года. Однако, в случае развала коалиции, правительство Бабиша может получить вотум недоверия и тогда выборы пройдут раньше - весной или летом.