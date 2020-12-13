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Італія: для щеплень проти COVID побудують павільйони-первоцвіти

Неділя, 13 грудня 2020, 17:58
Італія: для щеплень проти COVID побудують павільйони-первоцвіти

Вже наступного місяця в Італії почнеться будівництво спеціальних павільйонів для щеплень та видачі вакцин проти коронавурусу.

Як повідомляє "Європейська правда" із посиланням на Reuters, напочатку 2021 року планується побудувати 300 таких павільйонів, проте  на момент піку вакцинації їхня кількість зросте до 1500.

Павільйони у формі первоцвітів були спроектовані архітектором Стефано Боері. Він стверджує - його команда вибрала квітку, яка сповіщає про прихід весни.

Відповідно, первоцвіт стане символом кампанії вакцинації, яка пройде під гаслом "Італія відроджується з квіткою".

Масове щеплення від коронавірусу в Італії планують розпочати в середині січня. В уряді сподіваються, що більшість італійців будуть щеплені до вересня.

Теми: Італіякоронавірус
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