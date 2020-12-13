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Италия: для прививок против коронавируса построят павильоны-подснежники

Воскресенье, 13 декабря 2020, 18:58

Уже в следующем месяце в Италии начнется строительство специальных павильонов для прививок и выдачи вакцин против коронавурусу.

Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters, в начале 2021 планируется построить 300 таких павильонов, однако на момент пика вакцинации их количество возрастет до 1500.

Павильоны в форме первоцветов были спроектированы архитектором Стефано Боэри. Он утверждает - его команда выбрала цветок, который извещает о приходе весны.

Соответственно, первоцвет станет символом кампании вакцинации, которая пройдет под лозунгом "Италия возрождается с цветком".

Массовую вакцинацию от коронавируса в Италии планируют начать в середине января. В правительстве надеются, что большинство итальянцев будут привиты до сентября.

Темы: Италиякоронавирус


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