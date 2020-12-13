У Кабміні назвали нову коронавірусну межу: 32-35 тисяч на добу

Міністр Кабінету міністрів Олег Немчінов заявляє, що зараз українська система охорони здоров'я може витримати навантаження при виявленні до 32-35 тисяч нових хворих на COVID-19 на добу.

Джерело: Немчінов в ефірі каналу "Україна 24"

Пряма мова: "Коли влітку ми обговорювали запровадження жорсткіших карантинних заходів, аналіз ситуації говорив, що ми можемо витримати 3 тисячі одночасно виявлених захворювань. Потім з'явилася цифра 10, потім 15, 25. Зараз ми говоримо 32-35 (тисяч випадків коронавірусу на добу – ред.).

Але треба розуміти, скільки було запроваджено ліжок в COVID-пакет, скільки ліжок було забезпечено киснем і скільки лікарень було залучено до подолання коронавірусної інфекції".

Деталі: На уточнююче питання ведучої, чи вірно, що при цифрі 32-35 тисяч на добу в Кабміні думатимуть про те, щоб "закривати країну на замок", Немчінов відповів:

"Так, але треба вважати, що окрім виявлених є ще питання госпіталізованих. У нас постійно збільшується ліжкофонд. МОЗ працює над тим, щоб у разі необхідності довести його до 90 тисяч. У нас постійно збільшується кількість ліжок із забезпеченим киснем, до кінця року стоїть завдання вийти на понад 40 тисяч, а в перспективі – на 75 тисяч".