В Кабмине назвали новый коронавирусный предел: 32-35 тысяч в сутки

Министр Кабинета министров Олег Немчинов заявляет, что сейчас украинская система здравоохранения может выдержать нагрузку при обнаружении до 32-35 тысяч новых больных COVID-19 в сутки.

Источник: Немчинов в эфире канала "Украина 24"

Прямая речь: "Когда летом мы обсуждали введение жестких карантинных мер, анализ ситуации говорил, что мы можем выдержать 3 тысячи одновременно выявленных заболеваний. Затем появилась цифра 10, потом 15, 25. Сейчас мы говорим 32-35 (тысяч случаев коронавируса в сутки – ред.).

Но надо понимать, сколько было введено коек в COVID-пакет, сколько коек было обеспечено кислородом и сколько больниц были привлечены к преодолению коронавирусной инфекции".

Детали: На уточняющий вопрос ведущей, верно ли, что при цифре 32-35 тысяч в сутки в Кабмине будут думать о том, чтобы "закрывать страну на замок", Немчинов ответил:

"Да, но надо учитывать, что кроме выявленных есть еще вопрос госпитализированных. У нас постоянно увеличивается койкофонд. Минздрав работает над тем, чтобы в случае необходимости довести его до 90 тысяч. У нас постоянно увеличивается количество коек с обеспеченным кислородом, до конца года стоит задача выйти на более 40 тысяч, а в перспективе – на 75 тысяч".